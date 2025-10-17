Điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2026

Lý do điều chỉnh riêng đối với nhiên liệu bay (tăng 500 đồng so với năm 2025 nhưng giảm 50% so với mức trần) nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hàng không, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các ngành vận tải khác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhằm điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 vừa được UBTVQH thông qua tại phiên họp sáng nay, 17-10.

Nghị quyết vừa được thông qua gồm 2 điều, trong đó Điều 1 Quy định mức thuế BVMT và Điều 2 Quy định về điều khoản thi hành (thời điểm có hiệu lực).

Các mức thuế được đề xuất giữ tương đương với mức đã áp dụng trong năm 2025 theo Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15 (trừ nhiên liệu bay).

Cụ thể, mức thuế đề xuất cho năm 2026 đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít; nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít (giảm 50% so với mức trần, nhưng tăng 500 đồng/lít so với mức thuế năm 2025 theo Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15).

Đại biểu dự họp

Theo tờ trình của Chính phủ, lý do điều chỉnh riêng đối với nhiên liệu bay (tăng 500 đồng so với năm 2025 nhưng giảm 50% so với mức trần) nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hàng không đang trên đà phục hồi sau khủng hoảng Covid-19 và suy thoái kinh tế, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các ngành vận tải khác (đường sắt, đường bộ).

Với việc duy trì mức giảm thuế (như đề xuất trong dự thảo), tổng thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) sẽ giảm khoảng 44.699 tỷ đồng so với việc áp dụng mức thuế trần. Số thu thuế BVMT dự kiến giảm khoảng 41.388 tỷ đồng.

ANH PHƯƠNG