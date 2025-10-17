Tại phiên họp sáng 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên đến 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ tăng lên đến 6,2 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Trình bày dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ đề xuất 2 phương án.

Một là nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng/tháng lên 13,3 triệu đồng/tháng; đồng thời nâng mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng.

Thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 12.000 tỷ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Hai là điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo phương án này, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế. Nếu có 1 người phụ thuộc thì với người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp có 2 người phụ thuộc thì người có thu nhập 31 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế.

Thực hiện phương án này, ngân sách nhà nước giảm chi khoảng 21.000 tỷ đồng. Hiệu lực thi hành áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, Chính phủ đề xuất là từ kỳ tính thuế năm 2026.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo phương án 2.

ANH PHƯƠNG