Xã Long Hải: 7.098 khách hàng vay vốn giảm nghèo, phát triển kinh tế

Ngày 4-12, UBND xã Long Hải (TPHCM) làm việc với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Long Đất để nghe báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Công nhân đan sản phẩm từ lục bình tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hiệp Hòa (xã Long Hải, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tính đến ngày 30-11, tổng dư nợ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Long Đất đang quản lý tại xã Long Hải là hơn 433 tỷ đồng, với 7.098 khách hàng vay vốn theo các chương trình: vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vay học sinh, sinh viên học ngành STEM; vay giải quyết việc làm; vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; vay nhà ở xã hội.

Toàn xã có 140 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 27 ấp được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của xã, gồm Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.

Nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TUYỀN NGUYỄN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Đất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã và 4 tổ chức chính trị - xã hội tăng cường truyền thông chính sách tín dụng ưu đãi; rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng mới phát sinh sau sáp nhập.

Cùng với đó, có giải pháp thu hồi nợ quá hạn; nâng cao năng lực cho đội ngũ tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ và giám sát nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch… góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế ở địa phương.

QUANG VŨ - NGUYỄN TUYỀN