Đoàn đại biểu Hệ thống Trường Việt Mỹ giao lưu, tặng quà chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 18-10, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Đoàn đại biểu Hệ thống Trường Việt Mỹ (VA Schools) do ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm, giao lưu và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3,

﻿ phát biểu tại buổi giao lưu

Tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cũng như những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc thời gian qua.

Đại diện Hệ thống Trường Việt Mỹ bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho biển, đảo quê hương.

Trao quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hệ thống Trường Việt Mỹ đã trao tặng 15 phần quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và một suất học bổng cho cháu Đỗ Thị Minh Trang, con gái liệt sĩ Đỗ Tùng Linh, cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

