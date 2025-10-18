Ngày 18-10, Ban Liên lạc truyền thống Vùng 5 Hải quân tại TPHCM tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10- 1975 - 26-10-2025).

Tham dự buổi họp mặt có Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân; các đồng chí nguyên Tư lệnh, Chính ủy Vùng 5 Hải quân qua các thời kỳ, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ từng công tác tại Vùng 5 Hải quân.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu tại buổi họp mặt

Tại sự kiện, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành cho biết, trong hành trình 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, có rất nhiều đóng góp của các đồng chí cựu chiến binh đã gắn bó trọn đời với binh nghiệp, với Vùng 5 Hải quân, với những con tàu, hòn đảo trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc tại TPHCM

Tự hào về chặng đường đã qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân luôn nhận thức sâu sắc rằng, “Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao”.

Vùng 5 Hải quân kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang và thành tích xuất sắc của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

NGỌC MINH