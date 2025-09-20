Y tế - Sức khỏe

Người trên 60 tuổi được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

SGGP

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi đến cuối năm 2025.

Mục tiêu là đảm bảo mỗi người cao tuổi trên địa bàn TPHCM đều được khám, tầm soát các bệnh không lây nhiễm định kỳ hàng năm, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đó, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trên địa bàn TPHCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần, không phân biệt thường trú hay tạm trú (trên 6 tháng). Người cao tuổi sẽ được thực hiện đầy đủ các bước khám lâm sàng, gồm: xét nghiệm cơ bản và chuyên khoa cần thiết (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, hen phế quản, COPD - bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ…).

Kết quả sẽ được trả trong vòng 24-48 giờ, kèm theo hướng dẫn điều trị, tư vấn hoặc chuyển tuyến khi có chỉ định. Bên cạnh đó, người cao tuổi sẽ được tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, rèn luyện thể lực, đồng thời hỗ trợ chăm sóc tại nhà đối với người cao tuổi neo đơn, tàn tật, sa sút trí tuệ.

THÀNH AN

