TPHCM: Người trên 60 tuổi được miễn phí khám sức khỏe định kỳ

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhân viên Trung tâm y tế huyện Nhà Bè đang thăm khám cho người bệnh

Kế hoạch nhằm đảm bảo mỗi người cao tuổi trên địa bàn đều được khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó xác định được mô hình sức khỏe và bệnh tật, chủ động can thiệp sớm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Theo đó toàn bộ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh sống trên địa bàn TPHCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Nguồn kinh phí khám sức khỏe do ngân sách thành phố thanh toán. Tất cả người cao tuổi trên địa bàn khi khám sức khỏe phải được khám, đánh giá đầy đủ các chuyên khoa theo phiếu khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

Trong trường hợp không thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng phải giải thích rõ cho người cao tuổi, ghi rõ lý do và người cao tuổi ký xác nhận. Người cao tuổi phải nhận được kết quả khám sức khỏe trong vòng 24 - 48 giờ sau khi khám và được tư vấn, hướng dẫn điều trị hoặc chuyển viện điều trị (trong trường hợp cơ sở không có đủ cở sở vật chất, trang thiết bị) khi có các dấu hiệu nghi ngờ các bệnh lý.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế triển khai toàn diện hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Phân công trung tâm y tế phối hợp với các bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa tổ chức hoạt động khám sức khỏe cho người cao tuổi. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên y tế và cộng tác viên tham gia chương trình về quy trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh không lây nhiễm và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ quy định chuyên môn.

Chỉ đạo trung tâm y tế và trạm y tế phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu căn cứ dữ liệu quốc gia về dân cư để tổ chức rà soát, lập danh sách người cao tuổi cư trú thực tế trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khám sức khỏe phù hợp…

Giao Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế trong việc triển khai các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác khám sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh đó, hỗ trợ Sở Y tế thực hiện tích hợp, liên thông dữ liệu khám sức khỏe người cao tuổi vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi và phân tích thông tin y tế trên địa bàn.

UBND phường, xã, đặc khu chủ trì phối hợp rà soát, đối chiếu và lập danh sách người cao tuổi đang cư trú thực tế tại địa phương trên cơ sở dữ liệu dân cư do cơ quan Công an cung cấp. Phân công cụ thể trách nhiệm cho Trưởng khu phố, Trưởng ấp, các đoàn thể và cộng tác viên dân số trong việc cập nhật, xác minh thông tin người cao tuổi tại cộng đồng. Định kỳ hàng tháng, thực hiện đối chiếu danh sách người cao tuổi đã và chưa tham gia khám sức khỏe, tiếp tục vận động, mời gọi và gửi giấy mời bổ sung để đảm bảo độ bao phủ tối đa…

THÀNH SƠN