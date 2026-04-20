Nguy cơ chậm tiến độ các dự án bảo trì đường bộ do giá nhiên liệu, vật liệu tăng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, giá nhiên, vật liệu phục vụ bảo trì đường bộ (đặc biệt là xăng, dầu, nhựa đường) đang ở mức cao. Hiện một số nhà thầu đã trì hoãn triển khai thi công, dẫn đến chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án bảo trì đường bộ năm 2026 đang hoàn thiện công tác ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, đã lựa chọn xong nhà thầu của 89/119 gói thầu. Các hợp đồng xây lắp cơ bản chủ yếu theo hợp đồng đơn giá cố định.

Qua rà soát sơ bộ, nếu cập nhật giá nhiên, vật liệu thời điểm đầu tháng 4, chi phí các gói thầu bảo trì đường bộ ước tính tăng khoảng 946 tỷ đồng (tăng 28,7%). Do đó, hiện đã có tình trạng nhà thầu trì hoãn thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình, đồng thời không bảo đảm công tác giải ngân nguồn vốn được giao năm 2026.

Để hạn chế thiệt hại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà thầu, với các gói thầu đang triển khai cần ưu tiên thực hiện những hạng mục ít chịu tác động tới biến động giá nhiên liệu, như hệ thống an toàn giao thông, thoát nước…

Đối với các gói thầu đã đấu thầu nhưng nhà thầu trì hoãn chưa ký hợp đồng, cơ quan quản lý sẽ thu bảo lãnh dự thầu, đàm phán với các nhà thầu tiếp theo hoặc đấu thầu lại. Đối với các gói thầu chưa đấu thầu, các đơn vị cập nhật điều chỉnh lại giá gói thầu, hình thức hợp đồng, đơn giá điều chỉnh.

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét tác động của việc tăng giá xăng dầu tới lĩnh vực xây dựng, bảo trì để điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở các ngành, địa phương thực hiện sửa đổi hợp đồng đối với các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định sang loại hợp đồng điều chỉnh giá.

BÍCH QUYÊN