Nhà Trắng lạc quan về thỏa thuận với Iran

Chiều 15-4 (giờ Washington), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo CNN, Washington “cảm thấy tích cực về triển vọng đạt được một thỏa thuận” với Tehran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran “rất gần hồi kết”.

Các nỗ lực nối lại đàm phán Mỹ – Iran có bước tiến đáng kể khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir tới Tehran để hội đàm với giới chức Iran ngày 15-4. Phái đoàn do ông Munir dẫn đầu thảo luận khuôn khổ cho vòng đàm phán thứ hai giữa Tehran và Washington, với Islamabad là địa điểm tiềm năng. Vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad cuối tuần qua đã không đạt được thỏa thuận.

Theo Press TV, sau khi tiếp tướng Asim Munir, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một bài đăng trên mạng xã hội X tái khẳng định Iran vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên phải) tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir, ngày 15-4. Ảnh: PRESS TV

Nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian, vẫn đang có hiệu lực đến ngày 21-4.

Mặc dù vậy, Iran cảnh báo có thể đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng nước này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đã “làm tê liệt hoàn toàn” hoạt động thương mại đường biển của Iran, dù truyền thông Iran nói vẫn có tàu ra vào trong ngày 15-4. Mỹ đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền liên quan xuất khẩu dầu khí của Iran.

Về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này vẫn tiếp tục không kích lực lượng Hezbollah ở Lebanon, trong khi nội các an ninh đang họp để thảo luận khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn.

KHÁNH MINH