Mỹ, Iran có thể sớm trở lại bàn đàm phán

Ngày 14-4, trả lời phỏng vấn báo New York Post (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể nối lại trong 2 ngày tới.

Cùng ngày, Báo The Times of Israel (Israel) đưa tin các nhà đàm phán của Mỹ và Iran có thể trở lại thủ đô Islamabad, Pakistan trong tuần này. Một nguồn tin từ Iran cho biết hiện chưa có lịch đàm phán cụ thể và các đoàn để ngỏ lịch trình từ ngày 17 đến 19-4.

Máy xúc của quân đội Israel phá hủy nhà tại làng Mais al-Jabal, miền Nam Lebanon. ẢNH: Atef Safadi/EPA

Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay các cuộc đối thoại giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Ông Shehbaz Sharif, Thủ tướng Pakistan - quốc gia làm trung gian hòa giải, khẳng định các bên vẫn đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Ngày 13-4, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết rằng Iran “muốn đạt được một thỏa thuận”.

Theo Kênh Al Jazeera (Qatar), Mỹ và Iran còn rất nhiều bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz, thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực (nhất là ở Lebanon) và vấn đề hạt nhân của Iran cũng như kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Tehran. Ngoài ra, còn là những tranh cãi về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chương trình tên lửa đạn đạo và các liên minh trong khu vực của Iran…

Theo ước tính ban đầu của Iran, những cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại 270 tỷ USD cho nước này. Bà Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn của Chính phủ Iran, cho hay, một trong những vấn đề mà nhóm đàm phán của Iran đang theo đuổi và cũng đã đề cập trong những cuộc đàm phán ở Islamabad cách đây vài ngày là vấn đề bồi thường chiến tranh.

GS Mohamad Elmasry tại Viện Nghiên cứu sau đại học Doha (Qatar) nhận định cả Mỹ và Iran dường như đều muốn tìm một lối thoát khỏi cuộc xung đột nhưng vẫn giữ được thể diện. Cuộc xung đột hiện nay đã gây tổn thất rất lớn cho các bên tham gia. Iran rất muốn nhận được sự đảm bảo rằng các hành động thù địch sẽ chấm dứt, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cần chấm dứt xung đột bởi nó vừa ảnh hưởng tới uy tín chính trị của ông, vừa làm thiệt hại nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, do cả hai đều muốn rút khỏi cuộc chiến, đồng thời tuyên bố có một số thắng lợi là điều khó.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter có cuộc gặp tại thủ đô Washington D.C., Mỹ vào ngày 14-4 (giờ địa phương) để thảo luận về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Kênh Al Jazeera dẫn một số nguồn tin cho biết, Israel có thể sẽ đề xuất kế hoạch triển khai quân đội Israel lâu dài tại miền Nam Lebanon trong cuộc gặp này. Lãnh đạo lực lượng Hezbollah, ông Naim Qassem, đã kêu gọi Chính phủ Lebanon không tham dự các cuộc đàm phán, cho rằng đây là những nỗ lực vô ích khi Israel vẫn tăng cường các cuộc tấn công vào Lebanon.

MINH CHÂU