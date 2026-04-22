Nhà văn Nguyễn Thái Hải, tác giả "Cha con ông Mắt Mèo" qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Nguyễn Thái Hải qua đời tại nhà riêng vào lúc 8 giờ 30 ngày 22-4, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải sinh năm 1950, quê Thái Bình (nay là Hưng Yên), sinh sống tại Đồng Nai. Vào năm 1970, ở tuổi 19, nhà văn Nguyễn Thái Hải bước vào làng văn bằng tác phẩm đầu tay dành cho thiếu nhi Hoa tầm gởi, ngay lập tức được đông đảo bạn đọc yêu mến.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải. Ảnh: FBNV

Trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm, nhà văn Nguyễn Thái Hải vẫn bền bỉ viết văn cho đến tận cuối đời. Khi viết cho người lớn, nhà văn Nguyễn Thái Hải dùng bút danh Khôi Vũ.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm như: Già lửa (1986); Chuyện ở dãy phố năm căn (1987); Người có một thời (1988); Giữa dòng đời (1989); Dòng sữa cây nước mắt (1990); Mặt trời của riêng ai? (1990); Triệu phú (1992); Ngọn lửa âm thầm (1993)… Trong đó, đáng chú ý là tiểu thuyết Lời nguyền hai trăm năm (1989) đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990.

Đặc biệt, trong hơn 50 năm viết sách, hơn một nửa tác phẩm của ông được dành cho thiếu nhi với Chiếc lá thuộc bài (1971); Bên bóng Thái Sơn (1989); Thằng đầu bò (1989); Ba chàng thám tử (1983); Cha con ông Mắt Mèo (1993); Những trái sao xoay (1993); Thằng heo sữa (2020); Phù thủy áo vàng, con mèo lười và thằng Bí Đỏ (2021)…

Bên cạnh giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990, nhà văn Nguyễn Thái Hải còn nhận giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác “Vì tương lai đất nước” của Hội Nhà văn TPHCM và NXB Trẻ năm 1993 cho truyện dài Cha con ông Mắt Mèo, giải nhì cuộc vận động sáng tác “Tình bạn tuổi thơ” (2006-2007) của Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch và NXB Kim Đồng tổ chức cho truyện ngắn Hai con diều bay thấp.

Ngoài những thành tựu trong viết lách, lúc còn phụ trách ấn phẩm Dưới mái trường của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, nhà văn Nguyễn Thái Hải còn là người phát hiện và bồi dưỡng nhiều cây bút trẻ không chỉ trong tỉnh Đồng Nai mà nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Linh cữu nhà văn Nguyễn Thái Hải được quàn tại số 66/146/18B, tổ 20A, khu phố 2, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Lễ nhập quan vào lúc 17 giờ 30 ngày 22-4 (nhằm ngày 6-3 năm Bính Ngọ), lễ động quan vào lúc 14 giờ ngày 24-4 (nhằm ngày 8-3 năm Bính Ngọ). Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

QUỲNH YÊN