Triển lãm ảnh Lyon - TPHCM: Góc nhìn giao thoa giữa hai thành phố

Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, cho biết triển lãm ảnh lần này mang thông điệp về sự kết nối giữa TPHCM và Lyon. Thông qua những khoảnh khắc rất đời thường được ghi lại bằng hình ảnh, người xem cảm nhận được nét tương đồng trong cuộc sống giữa hai thành phố.

Với 14 tấm ảnh khổ lớn được trưng bày trên bức tường bao ngoài Dinh thự Pháp (số 6 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn), triển lãm là cánh cửa để nghệ thuật tiếp cận đông đảo công chúng.

Nhắc đến quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Lyon, ông Etienne Ranaivoson nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở lĩnh vực văn hóa, mà kinh tế cũng là điểm sáng trong quan hệ giữa hai địa phương với rất nhiều doanh nghiệp Lyon hoạt động tại TPHCM. Y tế, giáo dục cũng là những lĩnh vực hợp tác mà Lyon và TPHCM quan tâm. Ngoài ra, đều là thành phố ven sông nên Lyon và TPHCM cũng có những thách thức chung trong thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Khách tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh Lyon - TP Hồ Chí Minh

Ông Christophe Jacquemain, Phó Thị trưởng thành phố Lyon phụ trách quan hệ quốc tế và châu Âu, cho hay Lyon luôn duy trì mối quan hệ gắn bó sâu sắc với TPHCM. Đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, ngoại giao giữa các thành phố ngày càng giữ vai trò quan trọng, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hợp tác thiết thực và góp phần xây dựng những mối quan hệ bền vững.

Adrien Jean và Tony Noël là 2 nhiếp ảnh gia thực hiện 14 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Trong đó, nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean chụp các bức ảnh tại TPHCM, còn nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt Tony Noël đang sinh sống tại Lyon thực hiện các bức ảnh về Lyon. Chia sẻ tại triển lãm, Adrien Jean cho biết 11 năm sinh sống tại TPHCM, anh coi thành phố là ngôi nhà thứ hai của mình.

