Trải nghiệm K-pop, ẩm thực tại lễ hội Hàn Quốc ở Hà Nội

Ngày 20-4, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Lễ hội Văn hóa và du lịch Hàn Quốc 2026” Hà Nội từ ngày 23 đến 26-4.

Các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc tham dự lễ hội

Sự kiện mang thông điệp "Feel Your Korea - Cảm nhận Hàn Quốc của bạn", giới thiệu các trải nghiệm văn hóa đặc trưng gắn với làn sóng Hallyu, hướng đến quảng bá du lịch Hàn Quốc tới thị trường Việt Nam, một trong những thị trường tăng trưởng nhanh những năm gần đây.

Tại lễ hội, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian K-pop và nội dung giải trí Hàn Quốc ở khu K-Content, với các vật phẩm từ phim và webtoon nổi tiếng như Solo Leveling. Các hoạt động tương tác được thiết kế nhằm thu hút giới trẻ, nhóm khán giả quan tâm đến văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Khu K-Food tái hiện các món ăn từng xuất hiện trong phim Hàn, đồng thời tổ chức hoạt động thưởng thức đồ uống miễn phí kết hợp nguyên liệu Hàn Quốc và Việt Nam. Không gian này mang đến trải nghiệm trực tiếp về hương vị và phong cách ẩm thực xứ kim chi…

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch sẽ tổ chức tại lễ hội

Điểm nhấn của chương trình là “Hallyu Talkshow” ngày 23-4 với sự tham gia của diễn viên Jung Il-woo cùng các khách mời Việt Nam chia sẻ về du lịch, ẩm thực và phong cách sống Hàn Quốc. Ban tổ chức kỳ vọng tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy mục tiêu thu hút khoảng 600.000 lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2026.

VĨNH XUÂN