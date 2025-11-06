Xã hội

Nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư

SGGPO

Sáng 6-11, Ban công tác mặt trận ấp 14, xã Hóc Môn (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, chủ đề “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự.

z7194764631517_ccc65326c073adfc3b227adfcaeb1c8b.jpg
Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng đại biểu trao cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội

Thời gian qua, cộng đồng dân cư ấp 14, xã Hóc Môn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia các phong trào, cuộc vận động.

Cụ thể, đã trao 20 suất học bổng, 127 phần quà cho các gia đình khó khăn; vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10, số 11 gây ra. Ấp cũng triển khai mô hình nhà trọ số văn minh, xanh sạch, an toàn, nghĩa tình; ra mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng; thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa...

z7194764665448_0d2597e50cc0b5dd34313b62a959c6fb.jpg
Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng đại biểu ký tặng cây đại đoàn kết đến ấp 14, xã Hóc Môn

Đồng chí Trần Văn Tuấn biểu dương những kết quả đạt được của ấp 14 trong thời gian qua. Đồng chí nhận xét đây là những kết quả nổi bật, minh chứng sống động cho phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thiết thực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ấp.

Đồng chí đề nghị xã Hóc Môn tiếp tục quan tâm giải quyết tình trạng xây dựng trái phép; lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; chăm lo đời sống của người lao động. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống, đặc biệt đối với người cao tuổi.

z7194764674183_08e54ae06fd2e4f16cc85848849240f2.jpg
Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng các đại biểu tặng quà người dân ấp 14, xã Hóc Môn

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động người dân tích cực tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

Hóc Môn Nghĩa tình Cuộc vận động Đại đoàn kết toàn dân Nhà trọ đoàn kết nông thôn mới đô thị thông minh thi đua ngày hội ấp 14 xã Hóc môn đại đoàn kết toàn dân tộc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn