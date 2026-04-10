Nhật Bản sẽ xả thêm dầu dự trữ

Theo Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 10-4 cho biết sẽ xả thêm lượng dầu dự trữ đủ dùng trong 20 ngày, kể từ tháng 5 tới.

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng về tình hình Trung Đông. Ảnh: Japan Times

Phát biểu tại cuộc họp nhằm ứng phó với tác động từ xung đột ở Trung Đông, bà Sanae Takaichi cho biết "để đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định, bắt đầu từ đầu tháng 5, chúng tôi sẽ giải phóng lượng dầu dự trữ quốc gia tương đương với khoảng 20 ngày sử dụng".

Đây sẽ là đợt xả dầu thứ hai từ kho dự trữ dầu mỏ của nhà nước, đồng thời cũng đã sử dụng lượng dầu dự trữ đủ dùng trong 15 ngày của khu vực tư nhân.

Nhật Bản bắt đầu sử dụng kho dự trữ vào tháng 3 khi chính phủ tìm cách kiềm chế giá dầu tăng cao, do nguồn cung bị gián đoạn vì xung đột Trung Đông.

Theo Hiệp hội Dầu khí Nhật Bản, nước này nhập khẩu khoảng 95% lượng dầu mỏ từ Trung Đông. Arabia Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait cùng nắm giữ một kho dự trữ chung tại nước này. Trong điều kiện bình thường, dầu thô được lưu trữ chung sẽ được sử dụng cho mục đích thương mại, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, các công ty dầu khí Nhật Bản có quyền ưu tiên mua.

Tin liên quan Chuyên gia cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng

LÊ VIỆT