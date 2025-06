Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tiếp tục giữ được sự ổn định và đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với cùng kỳ.

Một góc TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm của tỉnh Sóc Trăng ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng hơn 23%; du lịch ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với 1,91 triệu lượt khách, doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ (hơn 1.200 tỷ đồng). Công tác thu hút đầu tư cũng khởi sắc khi tỉnh tiếp 42 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu và cấp chủ trương cho 3 dự án.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.502 tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tham gia thị trường là 323 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 137,7% so với cùng kỳ; công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, chỉ số sản xuất tăng 8,5%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 870 triệu USD…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, với 75/80 xã đạt chuẩn, 3 xã đạt kiểu mẫu, 30 xã đạt nâng cao. Tỉnh đã tạo việc làm cho 14.500 lao động, trong đó có 175 người đi làm việc ở nước ngoài. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

TINH ANH