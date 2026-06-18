Nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp bán lẻ hiện đang tận dụng lợi thế hệ thống phân phối để triển khai các chương trình phúc lợi cho người lao động.

Đây được xem là một trong những giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu với chi phí hợp lý, nhất là trong bối cảnh áp lực chi tiêu vẫn còn hiện hữu đối với nhiều gia đình công nhân.

]Thông qua chương trình phối hợp với tổ chức công đoàn, SATRA triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên và người lao động tại hệ thống bán lẻ của mình. Các chương trình tập trung vào nhóm hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày với mức giá ưu đãi hơn so với thông thường.

Điểm khác biệt của mô hình này là phúc lợi được triển khai thông qua hoạt động mua sắm thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào các đợt hỗ trợ ngắn hạn. Nhờ kết nối trực tiếp với nhà cung cấp và hệ thống phân phối, nhiều chương trình giảm giá được duy trì liên tục, giúp người lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà vẫn bảo đảm tiếp cận nguồn hàng chất lượng.

Theo các chuyên gia, việc gắn kết giữa doanh nghiệp thương mại và tổ chức công đoàn đang mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác chăm lo cho người lao động. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp về vật chất, mô hình này còn góp phần ổn định đời sống công nhân, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tạo thêm đầu ra cho hàng Việt. Trong dài hạn, đây là một trong những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả các chương trình phúc lợi thông qua việc tận dụng thế mạnh của hệ thống phân phối hiện đại.

MINH THÙY