Hơn 300 người dân xã Phước Hải được khám sàng lọc lao và bệnh không lây nhiễm

Người dân khám tầm soát tại Trạm Y tế xã Phước Hải

Trong 2 ngày 15 và 16-5, Trạm y tế xã Phước Hải (TPHCM) phối hợp cùng Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội IRD Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức chương trình khám sàng lọc lao chủ động tại cộng đồng và một số bệnh không lây trên địa bàn.

Trong chương trình, người dân được sàng lọc triệu chứng, test nhanh đường huyết (người từ 40 tuổi trở lên), đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, chụp X-quang phổi, xét nghiệm Xpert (trường hợp nghi mắc lao), tư vấn sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi cần thiết...

Trong 2 ngày, đã có 339 người tới khám sàng lọc, đạt 56,5% kế hoạch. Qua đó phát hiện 83 trường hợp nghi mắc các bệnh được tầm soát, 1 trường hợp được tư vấn khám chuyên sâu.

Người dân được test nhanh đường huyết

Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 100 ngày sàng lọc lao chủ động tại cộng đồng cho nhóm người có nguy cơ cao hoặc đang nhiễm lao tiềm ẩn do Sở Y tế TPHCM triển khai.

Chương trình do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chủ trì, phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí và Trạm y tế các phường, xã tổ chức, với sự hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

KHÁNH CHI