Xã Long Điền khảo sát Hương lộ 14, xử lý kiến nghị của người dân

Ngay sau chương trình “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói”, lãnh đạo xã Long Điền đã khảo sát tuyến Hương lộ 14 để kịp thời xử lý theo kiến nghị của người dân.

Ngày 16-5, tại ấp An Thạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền phối hợp UBND xã Long Điền tổ chức mô hình “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói”, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng hơn 40 người dân ấp An Thạnh.

Tại buổi đối thoại, người dân phản ánh nhiều vấn đề dân sinh như: các tuyến hẻm xuống cấp, hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng, hố ga thoát nước trên đường Bùi Công Minh cần được nạo vét và tình trạng chăn nuôi bò trong khu dân cư gây ảnh hưởng môi trường.

Người dân ấp An Thành phát biểu ý kiến tại chương trình

Nhiều người còn bày tỏ lo ngại về tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông với tần suất cao trên tuyến Hương lộ 14, nhất là vào giờ học sinh tan trường. Trong khi đó, mặt đường nhỏ hẹp, hai bên còn có mương sâu chưa được đậy nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền Trương Thị Kim Phượng phát biểu tại chương trình "Ngày thứ 7- lắng nghe dân nói"

Các ý kiến của người dân được lãnh đạo xã và ngành chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp tại chương trình. Với những nội dung cần kiểm tra thêm, lãnh đạo xã giao các đơn vị, bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, xử lý.

Đối với phản ánh liên quan tuyến Hương lộ 14, ngay sau buổi đối thoại, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Điền đã trực tiếp khảo sát thực tế và chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, sớm đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và học sinh khu vực.

Lãnh đạo xã Long Điền trực tiếp xuống hiện trường để khảo sát

Từ tháng 11-2025 đến nay, mô hình “Ngày thứ Bảy - lắng nghe người dân nói” tại xã Long Điền đã tổ chức đối thoại tại 7 ấp, tiếp nhận 74 ý kiến, kiến nghị của người dân; trong đó 65 ý kiến đã được giải quyết, 9 nội dung đang tiếp tục xử lý.

TRÚC GIANG