Xã Long Hải lắng nghe dân nói, giải quyết nhiều kiến nghị dân sinh

Sáng 16-5, tại trụ sở ấp Hải Lâm, xã Long Hải (TPHCM) đã diễn ra hội nghị “Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND xã tổ chức.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo xã Long Hải, lãnh đạo Công an, Ban CHQS, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế xã, lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cùng đông đảo người dân hai ấp Hải Lâm và Phước Hưng.

Tại hội nghị, người dân kiến nghị địa phương làm việc với đơn vị thu gom rác nhằm đảm bảo thu gom đúng thời gian, đúng quy trình, không để rác tồn đọng nhiều ngày gây ảnh hưởng môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Người dân cũng đề xuất bê tông hóa, nhựa hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại một số tuyến đường trong khu dân cư để bảo đảm an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các hộ kinh doanh trước cổng trường học.

Ngoài ra, cử tri hai ấp Hải Lâm và Phước Hưng còn kiến nghị địa phương khảo sát, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong; sửa chữa hệ thống loa truyền thanh để người dân kịp thời tiếp cận thông tin tuyên truyền của Nhà nước.

Liên quan lĩnh vực y tế, người dân đề nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người dân sử dụng thẻ BHYT; đồng thời kiến nghị thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh BHYT trên toàn địa bàn TPHCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Long Hải cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp giải trình nhiều nội dung người dân phản ánh. Đối với các vấn đề chưa thể giải đáp ngay, lãnh đạo địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, sớm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

THÀNH HUY