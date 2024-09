Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của bão, lũ

Do tình hình mưa kéo dài, nhiều tuyến đường gần các trụ sở cơ quan trên địa bàn phường Phúc La, Hà Đông đã bị ngập úng hoàn toàn. Ngày 10-9, chính quyền phường khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến phù hợp nếu phải di chuyển trên đường.

Ngập sâu khiến nhiều học sinh quận Hà Đông, Hà Nội không thể đến trường ngày 10-9

Sáng 10-9, nhiều học sinh ở trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội phải xin phép giáo viên cho nghỉ học vì đường bị ngập sâu, không thể đến trường. Nhiều học sinh cố đến trường nhưng phải quay lại.

Nhiều nơi ngập sâu, chính quyền phường Phúc La, quận Hà Đông khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết

Trên địa bàn phường Phúc La (gần sông Nhuệ), tuyến phố Phùng Hưng mực nước sâu: 50-70 cm, khu Yên Phúc, Chợ Xanh Văn Quán, khu cổng đình Xa La ngập sâu nhất, có nơi lên đến 1m, chính quyền khuyến cáo người dân không đi qua khu vực này. Chính quyền phường Phúc La cũng khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Nhiều địa bàn ở quận Hà Đông xung quanh sông Nhuệ đều bị ngập sâu.

Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại Thái Nguyên, mực nước trên Sông Cầu ở mức gần 29m, nhiều trường học bị gió bão làm tốc mái, hệ thống điện, nước bị hư hỏng nặng, mưa lớn ngập, giao thông đi lại khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 10-9; TP Thái Nguyên cho học sinh nghỉ đến 11-9. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, một số trường có nguy cơ mất an toàn, do vậy không tổ chức đón học sinh đến trường học trong hôm nay 10-9.

Sáng 10-9, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, trừ một số trường ở thành phố, gần 580 trường còn lại trong tỉnh đều đóng cửa để phòng, tránh bão lũ. Nhiều trường học ở Lào Cai bị sạt lở ta-luy, tường rào, tốc mái, ngập úng...

Đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều bị ngập sâu, nhiều học sinh trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội không thể đến lớp

Sở GD-ĐT Yên Bái cũng cho tất cả học sinh nghỉ học ngày 10-9.

Tại tỉnh Lạng Sơn, theo thống kê của Sở GD-ĐT Lạng Sơn, đến chiều 9-9, có 393/653 trường học trên toàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học; 4 trường triển khai học trực tuyến. Tại 3 huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Trạng Đình, tất cả các trường phải cho học sinh nghỉ học.

Những đơn vị trường học, điểm trường còn bị ngập úng, chưa sửa chữa, khắc phục thiệt hại xong, dễ gây mất an toàn trường học; những trường học, điểm trường học sinh phải qua sông, suối nước to chảy xiết nguy hiểm, đèo dốc sạt lở đều tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Tại Hải Phòng, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, Sở GD-ĐT Hải Phòng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 10-9 để các trường tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão.

Tương tự, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng có khoảng 600 trường cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ ngày 10-9.

PHAN THẢO