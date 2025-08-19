Không gián đoạn hoạt động của cơ sở giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 19-8, tại Trung tâm hành chính Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), tính đến cuối năm học 2024-2025, TPHCM có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường dân lập, tư thục.

Ngoài ra, thành phố còn có 23.405 nhóm lớp; 3.093 nhóm lớp độc lập, tư thục và 347 nhóm trẻ quy mô dưới 7 trẻ.

Tổng số trường mầm non giảm so với năm học 2023-2024 do các trường ngoài công lập giải thể hoặc sáp nhập. Tuy nhiên, số nhóm lớp độc lập tăng so với năm học trước do mở rộng quy mô và phát triển nhanh về số lượng đáp ứng nhu cầu gửi con của người dân.

Trong đó, toàn thành phố có 492/1.839 trường (khu vực 1 có 278 trường, khu vực 2 có 105 trường, khu vực 3 có 109 trường) đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 26,75%.

Riêng khu vực 1 (TPHCM trước đây) có 30 trường thuộc 19 quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế". Tới đây, mô hình sẽ tiếp tục được rà soát, mở rộng triển khai tại các khu vực còn lại.

Đánh giá về những khó khăn, hạn chế của bậc học, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hiện nay một số trường mầm non công lập được tiếp quản từ nhà dân, có dạng nhà phố, không có diện tích đất để cải tạo mở rộng cơ sở, bố trí sân chơi ngoài trời cho trẻ.

Trong khi đó, các cơ sở ngoài công lập hoạt động không ổn định. Trong năm học 2024-2025, có 1.438 cơ sở độc lập giải thể, ngưng hoạt động; giải thể 439 trường mầm non so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nguồn thu tại các đơn vị chi trả cho nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ chỉ ở mức lương vùng, chưa đảm bảo mức sống cơ bản cho người lao động tại thành phố lớn như TPHCM.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở mầm non ngoài công lập thường xuyên thay đổi gây nhiều khó khăn trong công tác nhân sự và bồi dưỡng của các trường và nhóm, lớp độc lập.

Học sinh Trường Mầm non Thành phố (TPHCM) trong Ngày hội 50 năm phát triển bậc học mầm non

Năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới trường, lớp để xây dựng kế hoạch sắp xếp, sáp nhập hoặc chuyển đổi công năng phù hợp, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây mới, thay thế các cơ sở không đủ điều kiện.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, cộng đồng và xã hội.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) Lương Thị Hồng Điệp phát biểu tại hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng 19-8

Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên ngoài công lập để thu hút giáo viên gắn bó lâu dài với ngành; hỗ trợ các nhóm, lớp độc lập, tư thục gặp khó khăn trang bị cơ sở vật chất, công cụ thiết bị, phần mềm quản lý đáp ứng thực hiện công tác chuyển đổi số. Đồng thời, cần xem xét chính sách bố trí số lượng người ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (bảo vệ, phục vụ, nấu ăn) tại các cơ sở mầm non được hưởng lương từ ngân sách để đội ngũ yên tâm công tác, giảm gánh nặng cho nhà trường trong việc chi trả thu nhập cho đội ngũ.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, năm học 2025-2026, bậc học đảm bảo thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định về phân cấp, phân quyền.

Trong đó, các cơ sở giáo dục hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt, không buông lỏng, không bỏ sót, không gián đoạn, không chia cắt nội dung quản lý về chuyên môn.

"Cơ sở ngoài công lập tuyệt đối không dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1; đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn của trẻ; kịp thời khắc phục các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích", Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) Lương Thị Hồng Điệp yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho hay, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên ngành giáo dục vận hành trong cơ chế tổ chức mới sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Trong đó, 3 địa phương trước đây là TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu yêu cầu các địa phương hoàn thiện mô hình quản lý để đảm bảo hệ thống quản lý công khai, minh bạch

"Tôi đề nghị UBND phường, xã hoàn thiện mô hình quản lý, phát huy hiệu quả chuyển đổi số để tạo hệ thống quản lý công khai, minh bạch. Riêng Sở GD-ĐT TPHCM tăng cường quy chế phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phối hợp chính quyền địa phương, đảm bảo yêu cầu an toàn tuyệt đối cho trẻ", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu.

THU TÂM