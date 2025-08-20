Niềm vui ở ngôi trường mới

Sáng 20-8, người dân ở phường An Hội Tây, TPHCM như trẩy hội, khi đưa con em đi tựu trường, học tập trong ngôi trường mới khang trang, xinh đẹp.

Anh Hoàng Hiếu Nhân (con học lớp 1/1) kể: “Tôi có 2 bé. Bé lớn trước đây học tại Trường Tiểu học An Hội (đường Phạm Văn Chiêu, An Hội Tây) – ngôi trường có số học sinh "khủng" nhất cả nước. Bình quân khoảng 5.000 học sinh/100 lớp học/năm học, dẫn tới 50 – 60 học sinh/lớp. Học sinh thiệt thòi vì phải học tập trong môi trường chật hẹp, thầy cô giáo mệt mỏi vì trường lớp quá tải. Giờ thì khá hơn khi ngôi trường mới này có thể tiếp nhận trên 1.000 học sinh, chia bớt gánh nặng cho trường bạn”.

Phụ huynh đưa con tới tựu trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, chị Lê Tố Nga, có con học lớp 1/5 chia sẻ: “Khi biết con mình được phân tuyến vào học ở ngôi trường mới, tôi và các phụ huynh khác vui đến không ngủ được. Mới sáng sớm, con đã nói đưa tới trường để vui học cùng các bạn”.

Thầy cô giáo đón học sinh lớp 1 tựu trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cô Ngô Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước ngày 1-7, trường có tên tạm là Trường Tiểu học phường 12, tại địa chỉ 138/61/6 Nguyễn Duy Cung, phường An Hội Tây, TPHCM. Sau sáp nhập, trường được mang tên Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm hào hứng với các hoạt náo ngoài sân trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trường có quy mô 1 trệt, 3 lầu, gồm 23 phòng học và các phòng chức năng, các hạng mục công trình khác. Tổng diện tích sàn xây dựng là 4.851,24m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Năm học 2025-2026, trường có 1.010 học sinh, trong đó khối lớp 1 có 450 em, còn lại là học sinh các khối lớp 2, 3, 4.

Học sinh được sinh hoạt dưới sân trường trước khi vào lớp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Để đảm bảo công tác dạy học, ngoài tiếp tục củng cố nhân sự (sẽ tuyển bổ sung 6 giáo viên), nhà trường còn tổ chức cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Ngôi trường mới khang trang, hiện đại sẽ góp phần tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, học tập, phát triển phẩm chất, năng lực, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thêm niềm tin của phụ huynh đối với giáo dục thành phố”, cô Ngô Thị Thúy Lan cho hay.

Cô Ngô Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng nhà trường, chia vui cùng các học sinh lớp 1/1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng đến từ sáng sớm để cùng nhà trường đón học sinh lớp 1 tựu trường, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Tây tin tưởng, ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ nhà giáo tận tâm, yêu nghề mến trẻ sẽ góp phần cho sự nghiệp giáo dục của địa phương đạt hiệu quả tốt trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Tây (trên cùng) chia vui cùng cô trò trong ngày tựu trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông tin thêm về quy mô trường lớp trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội Tây cho biết, phường An Hội Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 12 và phường 14 của quận Gò Vấp trước đây. Hiện phường có 56 khu phố với trên 112.000 dân. Trước đây, phường 12 không có trường học, dẫn tới con em nhân dân trên địa bàn phường phải đi học ké ở các phường bạn. Nay có thêm Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, giúp phường An Hội Tây có 7 trường (2 trường mầm non; 3 trường tiểu học và 2 trường THCS), cơ bản đáp ứng được chỗ học cho 9.962 học sinh.

Bên cạnh đó, hiện phường cũng có 6 trường mầm non tư thục và 33 nhóm lớp mầm non, 3 trường tiểu học, THCS, THPT dân lập với 3.884 học sinh.

Sinh hoạt tại lớp 1/3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về định hướng lâu dài, nhằm đáp ứng đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ phường An Hội Tây, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ sẽ xây mới thêm 2 trường học (1 trường tiểu học, 1 trường THCS). Trước mắt phấn đấu trong quý IV-2025, khởi công xây mới trường tiểu học, có quy mô khoảng 1.500 học sinh.

QUANG HUY