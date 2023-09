Nhiều dịch bệnh gia tăng đầu năm học, ngành y tế yêu cầu chủ động phòng chống

Ngày 8-9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ đầu tháng 9, khi học sinh các cấp bắt đầu đi học lại, nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo HCDC, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 792 ca tay chân miệng (TCM), giảm 20,6% so với tuần trước và giảm 60,5% so với trung bình 4 tuần trước. Các quận huyện hiện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh.

Như vậy, TCM đã giảm 5 tuần liên tiếp từ đầu tháng 8-2023. Tuy nhiên việc học sinh đi học lại có thể làm tăng số ca mắc. Do đó, nhà trường cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Tuần qua, TPHCM cũng ghi nhận 298 ca sốt xuất huyết (SXH), giảm 24,2% so với tuần trước và giảm 20,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên do TPHCM đang trong mùa mưa nên nếu các địa phương không có các biện pháp phòng chống tích cực thì bệnh có nguy cơ tăng trở lại.

Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm: quận 1, 8 và huyện Nhà Bè.

Hiện ngành y tế vẫn duy trì các hoạt động giám sát phòng chống dịch TCM và SXH như giám sát các điểm nguy cơ, triệt nơi sinh sản của muỗi, giám sát xử lý ca bệnh và ổ dịch, giám sát việc phun hóa chất diệt muỗi…

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng chỉ đạo các biện pháp tăng cường truyền thông về phòng chống dịch có hiệu quả đến cộng đồng. HCDC thường xuyên theo dõi và giám sát việc xử lý các phản ánh của người dân về các điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng thông qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”.

Cũng theo HCDC, những ngày gần đây, bệnh đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng. Bên cạnh các khuyến cáo phòng bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện nghiên cứu để tìm và xác định chính xác tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ. Đồng thời, Sở Y tế đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ động tăng cường phát hiện, hướng dẫn học sinh, phụ huynh cách phát hiện và phòng bệnh đau mắt đỏ.