Ngày 16-6, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Race to net zero”. Theo đó, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính đã được đưa ra.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cho biết, theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), trung bình mỗi năm Việt Nam thiệt hại khoảng 10 tỷ USD, tương đương 3,2% GDP do các tác động của biến đổi khí hậu.

Hiện, tổng chi phí kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra có thể lên tới 523 tỷ USD vào năm 2050. Đáng chú ý, Việt Nam đã tăng lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người lên gấp 4 lần trong thế kỷ này và đang duy trì tốc độ tăng nhanh nhất trên thế giới.

Do vậy, phát thải ròng bằng 0 hay Net Zero là cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị Công ước khung của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26). Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết mục tiêu Phát thải ròng bằng 0 - Net Zero cho Việt Nam vào năm 2050.

Cũng theo Ban tổ chức, Chiến dịch “Race to net zezo” là chiến dịch thực hiện xuyên suốt đến năm 2050. Theo đó, nhiều hoạt động tổ chức với sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội. Các đơn vị sẽ tập trung triển khai từ các hoạt động kỹ thuật tới những hoạt động truyền thông cộng đồng và hợp tác quốc tế chuyển giao năng lượng công bằng. Các hoạt động thực hiện kiểm kê khí nhà kính, phát triển các giải pháp hỗ trợ cho hệ thống công cụ đánh giá các hoạt động giảm khí nhà kính.

Ngoài các, chương trình cũng sẽ tập trung vào các hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật kiểm kê, kiểm toán năng lượng, phát thải khí nhà kính cho các tổ chức, doanh nghiệp có phát thải chưa thuộc đối tượng bắt buộc của Chính phủ và các đơn vị niêm yết đại chúng (theo các quy định về công bố thông tin chứng khoán). Đồng thời hỗ trợ, tư vấn và thực hiện các hoạt động phát triển thị carbon tại Việt Nam theo hướng hội nhập, chủ động, chất lượng và liên thông với các thị trường trên toàn thế giới.

Được biết, trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ xây dựng và triển khai những cuộc thi về sáng kiến ý tưởng, giải pháp giảm phát thải, mô hình xanh, kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu, tìm kiếm và thúc đẩy các start-up triển khai các giải pháp đột phá về công nghệ thu hồi, lưu giữ carbon, công nghệ xanh (hydrogen, amoniac xanh…); triển khai các hoạt động trồng cây trung hòa carbon tại các khu vực đất trống, đồi trọc, hạn hán, xâm nhập mặn và tôn vinh những tổ chức, cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch tại Giải thưởng thường kỳ Net Zero Việt Nam.