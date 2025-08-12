Nhiều hiện vật lần đầu được trưng bày tại triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”

Triển lãm không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền.
Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khẳng định thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của quân và dân ta trong 80 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước, triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hành trình bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm 3 chủ đề: Mùa thu Độc lập, Giữ trọn lời thề, Vinh quang Việt Nam, giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử từ khi thực dân Pháp xâm lược cho đến thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Tại triển lãm, một số hình ảnh, hiện vật, tài liệu lần đầu được giới thiệu tới công chúng như Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2-9-1945, các tờ báo trong giai đoạn cao trào cách mạng 1941-1945, phục chế ấn “Hoàng đế chi bảo”, bộ sưu tập giấy bạc “Cụ Hồ”, phục chế Cột mốc A Pa Chải…
Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 12-8-2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
>> Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN