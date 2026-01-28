Nhiều nghệ sĩ quy tụ trong dự án âm nhạc của Hoài An- Võ Hoài Phúc

Sau thời gian ấp ủ, bộ đôi nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Yêu một chút cũng đâu có sao . Dự án hướng đến giá trị nghệ thuật bền vững thay vì chạy theo trào lưu.

Hình ảnh trong MV "Yêu một chút cũng đâu có sao"

Ca khúc được phổ nhạc từ những vần thơ giàu tính tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Những hình ảnh mang vẻ đẹp cổ điển như “mắt biếc”, “môi đỏ”, “miền cổ tích” gợi mở không gian lãng mạn, tinh tế, từ đó tạo cảm hứng để nhạc sĩ Hoài An xây dựng giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Tác phẩm gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu, không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ một chút rung động, một khoảnh khắc sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn.

Bản phối mang hơi thở Jazz/Pop cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế

MV có sự tham gia của 3 giọng ca nữ Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. 3 màu sắc vocal khác nhau được hòa quyện trong tổng thể thống nhất, tạo nên lớp lang cảm xúc phong phú dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc. Dự án lựa chọn hình thức thu và trình diễn theo tinh thần “live”, với dàn nhạc gồm các nghệ sĩ Minh Nhiên (keyboard), Minh Hiển (bass), Bảo Hiếu (drum), Hoài An (guitar) và Duy Lương (piano/arranger).



Bên cạnh các nghệ sĩ trong nước, dự án còn có sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế đang hoạt động tại TPHCM. Sự kết hợp này mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, góp phần tạo chiều sâu cho bản phối và mở rộng không gian thưởng thức cho khán giả.

Nhạc sĩ Hoài An (phải) và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc

MV theo đuổi lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Hình ảnh tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc của nghệ sĩ và tinh thần “thanh tao”, đưa người xem bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca.



Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Hoài An cho biết, anh mong âm nhạc trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất. Trong khi đó, Võ Hoài Phúc nhấn mạnh ê-kíp không chạy theo trào lưu “mì ăn liền” mà tập trung xây dựng sản phẩm có giá trị nghe - nhìn nguyên bản.

Với Yêu một chút cũng đâu có sao, Hoài An - Võ Hoài Phúc tiếp tục khẳng định hướng đi nghiêm túc trong sáng tác và sản xuất, đồng thời cho thấy sự đồng hành bền bỉ của một cặp anh em hiếm hoi trong đời sống âm nhạc Việt.

VĨNH XUÂN