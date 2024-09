Nhiều người nước ngoài sử dụng ma túy trong các chung cư cao cấp

Nhóm 3 người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc bị bắt liên quan ma túy tại căn hộ chung cư T.G.

Ngày 13-9, Công an quận 4 cho biết, thời gian qua, đơn vị nhiều lần kiểm tra các chung cư cao tầng, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm an ninh trật tự. Trong đó có nhiều vụ án ma túy.



Mới đây nhất, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15-5, công an nhận tin báo tố giác từ 2 tài xế xe ôm công nghệ cùng nhận đơn hàng ở chung cư V.Đ. (đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) để đi giao. Hai tài xế kiểm tra trước khi vận chuyển thì phát hiện bên trong có 2 gói hàng (1 gói đựng 3 gói nylon chứa 12,78 gram cần sa và một gói đựng 2 gói nylon chứa 11,049 gram cần sa).

Truy xét, công an bắt L.B.D. (sinh năm 1988) và R.R. (sinh năm 1995, cùng quốc tịch Nam Phi). Khám xét, công an thu thêm 68,72 gram cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Đến nay, công an đã khởi tố, bắt giam L.B.D., R.R. về tội "Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm đối tượng gồm: K.J., N.T.T.X., T.T.C.H. và N.D.T. (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Cũng trong tháng 5-2024, công an kiểm tra căn hộ ở tầng 15 chung cư T.G. (đường Bến Vân Đồn), phát hiện có 4 người là N.T.T.X. (sinh năm 1991), T.T.C.H. (sinh năm 2000), N.D.T. (sinh năm 1999), K.J. (sinh năm 1993, quốc tịch Singapore) và thu 0,7137 gram Ketamine, dĩa nhựa dính Ketamine.

Kiểm tra nhanh, cả 4 người này dương tính với chất ma túy. Khám xét nơi ở của N.T.T.X., công an thu thêm ma túy. Qua điều tra, công an đã khởi tố bắt tạm giam N.T.T.X. và T.T.C.H..

Trước đó, trưa 24-3, công an cũng kiểm tra căn hộ ở chung cư T.G. (đường Bến Vân Đồn). Tại căn hộ có J.G.J. (sinh năm 1999) và K.J. (sinh năm 2000, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) nhưng chưa đăng ký lưu trú. Qua kiểm tra, công an phát hiện tại nhà còn vật nghi là chất Ketamine.

Kiểm tra căn hộ khác, công an phát hiện có L.Y. (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Test nhanh, công an xác định cả 3 dương tính với chất ma túy. Qua điều tra, công an khởi tố, bắt giam J.G.J. về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Riêng những người nước ngoài dương tính với chất ma túy, Công an quận 4 báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM trục xuất về nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an quận 4 đã khởi tố 8 vụ với 15 người về các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đa số các bị can đều có tiền án, tiền sự, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với công an, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý.

CHÍ THẠCH