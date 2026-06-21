Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí

Người tham gia giao thông trú vào bóng râm khi dừng xe chờ đèn xanh tại một ngã tư ở vành đai 3 (Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, TP Hà Nội). Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng - thủy văn, từ ngày 21 đến khoảng 26-6, nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ có đợt nắng nóng diện rộng, trùng thời điểm hạ chí.

Hạ chí là thời điểm Mặt Trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời Bắc bán cầu, thường rơi vào khoảng ngày 21 hoặc 22-6 hàng năm. Đây là ngày có thời gian nắng hoặc chiếu sáng, có ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất trong năm.

Các chuyên gia cho biết, Bắc bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của nắng nóng từ ngày 21-6. Nhiệt độ phổ biến dao động 36-37 độ C, sau đó tăng dần lên 39-40 độ C trong các ngày 23 đến 25-6, cục bộ có thể cao hơn. Khu vực đồng bằng Bắc bộ là một trong những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước.

Trong ngày 21-6, nắng nóng xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, một phần Quảng Ninh với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, một phần Sơn La và phía Bắc Tuyên Quang có khả năng mưa to.

Tại Bắc Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt kéo dài từ ngày 23 đến 26-6. Nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có thể đạt 36-39 độ C, cục bộ trên 39 độ C. Các chuyên gia nhận định gió Tây Nam khô nóng hoạt động liên tục vào ban ngày sẽ khiến cảm giác khô rát rõ hơn.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có đặc điểm nắng nóng khác biệt do chịu tác động đồng thời của gió Tây Nam ở phía Tây và gió Nam, Đông Nam từ biển. Tuy nhiên khu vực này về chiều và tối có thể xuất hiện cơn dông giúp nền nhiệt ban đêm dịu lại.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại các thành phố lớn có thể làm gia tăng cảm giác nóng bức và góp phần hình thành các trận mưa dông cường độ lớn tại chỗ khi kết hợp với sóng không khí mát trên cao.

Trong khi đó, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đợt này có thể không xảy ra nắng nóng gay gắt. Mưa dông chiều tối tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây của Nam bộ và cao nguyên Trung bộ.

Các chuyên gia cho rằng, sau đợt nắng nóng này, từ khoảng ngày 27 đến 29-6, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng mát hơn, với nhiệt độ trung bình thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 1,5-2 độ C.

PHÚC VĂN