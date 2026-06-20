Mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm Chư B’lúk

Những cơn mưa đầu mùa đã mở đầu vụ gieo trồng mới của người dân buôn Ol, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng trên vùng đất bazan màu mỡ dưới chân núi lửa Chư B’Lúk.

Người dân buôn Ol mưu sinh dưới chân núi lửa triệu năm

Nhìn từ xa, vùng đất dưới chân núi lửa Chư B’Lúk như một biển đá khổng lồ. Những tảng đá ong, đá bazan nằm ngổn ngang, xen lẫn các khe nứt do dòng dung nham cổ để lại. Người dân nơi đây vẫn gọi đó là “vùng đất chết”, bởi hiếm có loại cây trồng nào sinh trưởng thuận lợi.

Thế nhưng, năm này qua năm khác, cứ mỗi độ mưa đầu mùa, bà con buôn Ol lại cùng nhau cạy từng kẽ đá, tận dụng những khoảng đất ít ỏi còn sót lại để gieo hạt.

Bà con buôn Ol ươm mầm từng cây bắp

Giữa cái nắng gắt của vùng cao nguyên, những hàng bắp non vẫn vươn lên từ đá. Chậm hơn, còi cọc hơn so với những cánh đồng màu mỡ, nhưng đó là thành quả của biết bao giọt mồ hôi trên vùng đất khắc nghiệt này.

Đang cùng bà con trong buôn tỉa bắp, anh Y Thim cho biết, năm nào gia đình cũng xuống giống gần 2ha bắp trên vùng đất đá ong cằn cỗi dưới chân núi lửa khi mùa mưa bắt đầu. Công việc từ làm đất đến chăm sóc đều vất vả hơn nhiều nơi khác, nhưng đây là nguồn sống chính của cả gia đình.

“Năm nào bắp được mùa, được giá thì gia đình có cái ăn, có tiền lo cho con cái. Còn năm nào mất mùa thì phải vay mượn, rồi chờ mùa sau làm lại”, anh Y Thim chia sẻ.

Bà con buôn Ol cần mẫn gieo trồng trên vùng đất đá dung nham

Trên vùng đất này, người dân buôn Ol dù đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng vẫn gắn bó với nhau bằng tình làng nghĩa xóm bền chặt. Khi một gia đình thiếu giống, thiếu nhân công hay gặp khó khăn trong cuộc sống, bà con trong buôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia. Chính sự đoàn kết ấy đã giúp nhiều gia đình vượt qua những mùa vụ thất bát và tiếp tục bám trụ nơi đây.

Dưới chân ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm, những mầm xanh vẫn từng ngày vươn lên từ đá, như chính ý chí bền bỉ của người dân buôn Ol.

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Những hạt giống được ươm lên từ kẻ đá.

MAI CƯỜNG