Nhiều nơi nóng rực trước khi đón không khí lạnh

Hôm qua 28-4, nhiệt độ cao nhất tại Đông Hà (Quảng Trị) là 44 độ C. Dự báo trong các ngày 29 và 30-4, sẽ có nơi vượt 44 độ C (có thể đạt tới 45 độ C) và vượt qua mốc kỷ lục 44,2 độ C đã ghi nhận được ở Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7-5-2023.