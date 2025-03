Nhiều nơi xuất hiện mưa đá

Tại miền Bắc, những hạt mưa đá xuất hiện tại bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cùng lúc, các xã Mường Lang và Tường Hạ thuộc huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cũng xảy ra mưa đá.

Mưa đá ở huyện Mường Lát chiều 12-3. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ở tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ Trạm Thủy văn Mường Lát, vào khoảng 15 giờ, những hạt mưa đá với đường kính từ 1-1,5cm đã rơi ở xã Quang Chiểu, kéo dài khoảng 15 phút. Riêng tại bản Sáng (xã Quang Chiểu), mưa đá và dông lốc kéo dài khoảng 30 phút đã gây ảnh hưởng đến khoảng 14ha dưa hấu, gần 30% trong số này bị thiệt hại. Gió lốc cũng làm tốc mái 1 nhà dân tại bản Toọng, xã Quang Chiểu.

Chiều nay, tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cũng bất ngờ xảy ra cơn mưa lớn kèm theo mưa đá hiếm gặp. Nhiều người dân ở đây ngạc nhiên trước hiện tượng này.

Theo các chuyên gia khí tượng, chiều nay, nhiều khu vực ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có hiện tượng mây đối lưu mạnh. Trọng điểm mưa là vùng núi của các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương…

Dự báo tối và đêm nay, tình trạng mưa dông và mưa đá có thể tiếp diễn tại một số khu vực ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Từ nay đến ngày 16-3, nhiều nơi có thể xảy ra mưa đá do không khí lạnh tràn về trong giai đoạn chuyển mùa. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 16-3, không khí lạnh sẽ kéo nền nhiệt miền Bắc giảm 7-8 độ C, trời chuyển rét. Trong đó, các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn là những khu vực chịu ảnh hưởng sớm nhất, nhiệt độ giảm mạnh 8-9 độ C so với những ngày trước, thấp nhất còn khoảng 11-12 độ C. Thủ đô Hà Nội sẽ giảm khoảng 5-6 độ C, với nhiệt độ thấp nhất ở mức 15-16 độ C.

