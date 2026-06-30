An cư nhờ nguồn vốn chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang trở thành “đòn bẩy” giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tiếp sức người dân ổn định cuộc sống

Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã khẳng định vai trò là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Thoa, ngụ tại khu phố 27, phường Thới An được vay vốn từ nguồn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội. ẢNH: THANH HIỀN

Chị Nguyễn Thị Thanh, ngụ khu phố 47, phường Thới An là một trong những hộ sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị Thanh kể, chị làm nghề may gia công tại nhà, có 3 phòng trọ nhỏ để cho thuê. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Năm 2020, 3 phòng trọ của nhà chị xuống cấp, thường xuyên ngập nước nên người thuê trả phòng, chuyển đi nơi khác sinh sống. Không có tiền sửa chữa, nâng cấp phòng trọ nên chị đành để trống phòng nhiều năm liền.

Biết đến chương trình ủy thác cho vay tại phường, chị Thanh đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để sửa chữa nhà và 3 phòng trọ xuống cấp. Sau khi cải tạo và cho thuê phòng trọ, thu nhập mỗi tháng của chị có thêm hơn 7 triệu đồng, trong khi số tiền trả góp chỉ khoảng 1,3 triệu đồng/tháng. “Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp gia đình tôi sửa chữa nhà, khôi phục phòng trọ mà còn tạo thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”, chị Thanh chia sẻ.

Tương tự, anh Bùi Văn Hồng (ngụ khu phố 17, phường Trung Mỹ Tây) cho biết, căn nhà của anh đã xuống cấp nhiều năm qua nhưng không có kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. Vừa qua, thông qua khu phố, anh đã tiếp cận được gói vay từ Ngân hàng CSXH. Đến nay, căn nhà đã được “thay áo mới” khang trang, sạch đẹp hơn.

Một trường hợp khác tiếp cận gói vay CSXH hiệu quả là chị Nguyễn Thị Mỹ Thoa (khu phố 27, phường Thới An). Gia đình chị Thoa thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị có nhà do cha mẹ để lại nhưng căn nhà bị xuống cấp. Vài năm trước, chị được địa phương hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để nâng nền, lợp mái, giúp gia đình chị thoát cảnh nhà dột, ngập nước.

“Hiện nay, gia đình tôi có thêm hai thành viên mới nên cần sửa lại gác cho các con có không gian riêng. Sắp tới, khi gói vay cũ kết thúc, tôi sẽ tiếp tục vay thêm để sửa nhà. Ngoài việc cho vay tiền sửa nhà, Ngân hàng CSXH còn hỗ trợ tôi vay sản xuất kinh doanh. Tôi đang vay 100 triệu đồng để thuê đất trồng rau bán, nhờ vậy cuộc sống gia đình tôi cũng dần ổn định”, chị Thoa cho biết.

Nguồn vốn đến tay kịp thời

Theo đại diện UBND phường Thới An, thời gian qua, trên địa bàn phường, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp cận gói vay từ Ngân hàng CSXH, đặc biệt là những trường hợp cần tiền để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở và cho thuê. Người dân được vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện nay là 6%/năm. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Về thủ tục vay, người vay viết giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay, sau đó sẽ có cán bộ đến thẩm định thực tế người vay, hộ vay để đánh giá mức vay phù hợp. Việc giải ngân nhanh, gọn, giúp nguồn vốn vay đến tay người dân kịp thời. Còn tại phường Trung Mỹ Tây, năm 2026, phường phê duyệt 27 hồ sơ vay vốn để sửa chữa nhà cho thuê trọ, nâng cấp mở rộng mặt bằng kinh doanh.

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH TPHCM, đến cuối tháng 5-2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 27.650 tỷ đồng, tăng 9,12% so với cuối năm 2025. Qua đó, hỗ trợ hàng chục ngàn lượt hộ nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đạt 4.877 tỷ đồng, với hơn 54.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được giải ngân. Doanh số thu nợ đạt 3.080 tỷ đồng, tương đương 63% doanh số cho vay.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ hơn 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 16.000 lao động. Chương trình cũng hỗ trợ hơn 7.200 hộ dân cải tạo, xây dựng mới trên 14.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ người thu nhập thấp mua hơn 300 căn nhà ở xã hội.

THANH HIỀN - HẠNH NHUNG