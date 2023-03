Nhiều sắc màu qua sân chơi hội họa của trẻ mầm non

Sáng 14-3 tại Trường Mầm non Anh Đào (quận Gò Vấp), 60 học sinh đến từ các trường mầm non trên địa bàn TP Thủ Đức, quận 1, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh đã tham gia hội thi vẽ sáng tạo, năm học 2022-2023.

Phát biểu tại hội thi, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hội thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho trẻ mầm non, qua đó giáo dục học sinh hình thành và phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống, biết phối hợp các kỹ năng sáng tạo thể hiện qua sản phẩm tạo hình. Đồng thời, hội thi cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho trẻ mầm non.

Trước đó, từ ngày 26-12-2022 đến ngày 13-3-2023, vòng thi cấp quận, huyện đã diễn ra trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Qua đó, 240 học sinh có tác phẩm nổi bật tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng thi cấp thành phố được tổ chức ở 4 cụm trong các ngày 14, 15, 16 và 17-3.

"Các con tuy còn nhỏ, chỉ là những học sinh 3-5 tuổi nhưng đã chứng tỏ được tài năng và đam mê của mình. Các con đã đem đến hội thi nhiều tác phẩm có ý nghĩa. Sân chơi đã tạo động lực giúp các bạn phát triển tài năng nghệ thuật của mình một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất", chị Phạm Thị Phượng, phụ huynh bé Trần Tùng Linh Châu, học sinh lớp Lá, Trường Mầm non Duy An (quận Gò Vấp) chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1) cho biết, nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia hội thi, giáo viên đã hướng dẫn kỹ năng tạo hình cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi ngoài trời và tiết học tạo hình, qua đó khơi gợi cảm xúc nghệ thuật cho trẻ mầm non.

Song song đó, với môi trường trong lớp học, giáo viên luôn chú ý sắp xếp bố trí các góc chơi hợp lý, treo tranh ảnh vừa tầm của trẻ giúp trẻ nâng cao nhận thức về bố cục tranh, màu sắc, đường nét.

Ngoài các hoạt động giáo dục trên lớp, phụ huynh học sinh cũng phối hợp với giáo viên tạo sự hứng thú cho trẻ qua việc vẽ tranh tại nhà, khơi gợi sự yêu thích hội họa của trẻ.

Ghi nhận chung tại hội thi cho thấy, chủ đề học sinh chọn thể hiện rất đa dạng. Trong đó, các sản phẩm đều tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, qua đó thể hiện tình cảm gia đình, ý thức bảo vệ thiên nhiên, biết quý trọng các giá trị đẹp trong cuộc sống.