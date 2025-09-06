Nhiều thay đổi liên quan lập, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn

Các quy hoạch đô thị và nông thôn do cấp huyện lập dở dang sẽ được chuyển giao cấp tỉnh hoặc xã. Các quy hoạch phân khu đã có thể tiếp tục dùng tối đa 2 năm sau khi luật mới có hiệu lực (dự kiến ngày 1-1-2026).

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (dự thảo) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, tập trung vào tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân quyền mạnh, cắt giảm thủ tục, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục quy hoạch nhanh hơn, ít tầng nấc, chi phí thấp hơn...

Cụ thể, toàn bộ quy định trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được chỉnh lý theo mô hình cấp tỉnh và cấp xã. Các nhiệm vụ, quyền hạn trước đây thuộc UBND cấp huyện được chuyển lên cấp tỉnh đối với nội dung quan trọng (quy hoạch chung đô thị, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia...) và cấp xã đối với nội dung gắn trực tiếp cộng đồng (quy hoạch xã, quy hoạch chi tiết, phân khu trên địa giới xã).

Bỏ quy hoạch chung thị trấn và huyện (do không tổ chức cấp huyện). Xã định hướng lên đô thị thì không lập quy hoạch xã mà lập luôn quy hoạch đô thị.

Nhiều thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ Xây dựng được chuyển giao, trong đó thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung đô thị, khu du lịch quốc gia (trước đây thuộc Thủ tướng) được chuyển cho UBND cấp tỉnh.

Việc thẩm định quy hoạch chung khu du lịch quốc gia (trước đây thuộc Bộ Xây dựng) được chuyển cho sở chuyên môn cấp tỉnh.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án quốc phòng, an ninh từ Thủ tướng được chuyển cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Dự thảo bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu, bỏ thủ tục báo cáo HĐND, bỏ lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở một số khâu. UBND cấp tỉnh được chủ động ban hành quy định quản lý theo quy hoạch, không phải chờ ý kiến Bộ Xây dựng. Cùng với đó, thời hạn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cũng được rút ngắn và quy định rõ.

ANH PHƯƠNG