Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang căng mình ứng phó bão số 10

Bão số 10 dự kiến đổ bộ đất liền nước ta vào đêm nay 28-9. Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão đang căng mình ứng phó.

Sáng 28-9, ghi nhận tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, sóng biển dâng cao, gió rít liên hồi.

Thực hiện: DUY CƯỜNG

Tại bến cá Thu Thủy, nhiều ngư dân đã khẩn trương neo lại tàu thuyền, chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trước tình hình thời tiết bất thường.

Thời tiết Nghệ An mưa to từng cơn, gió giật mạnh. Ảnh: DUY CƯỜNG

Sáng cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Huế huy động tối đa lực lượng để giúp người dân các xã A Lưới 1, A Lưới 4 gặt lúa chạy bão.

Video: Các lực lượng giúp người dân gặt lúa chạy bão

Gặt lúa chạy bão

Đồng thời, các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Công an TP Huế khẩn cấp giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở xã Quảng Điền

Công an TP Huế khẩn cấp giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở xã Quảng Điền

Công an phường Phong Phú, TP Huế huy động lực lương cưa cây đổ ngã vì lốc xoáy để giao thông được thông suốt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử 4 đoàn công tác xuống các địa bàn xung yếu, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Quân khu 4 tổng lực giúp nhân dân phòng chống bão số 10

Hiện các đơn vị Quân khu 4 đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn tất mọi phần việc chuẩn bị, nhất là di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, gia cố công trình trọng yếu, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn người và tài sản cho nhân dân.

Các đơn vị trong toàn Quân khu 4 tiếp tục chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, tổ chức lực lượng ứng trực, giúp dân thu hoạch hoa màu, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Song song đó, công tác gia cố doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị cũng được triển khai quyết liệt.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết: “Dự báo đường đi, quỹ đạo của cơn bão khó đoán định, có tình huống bất ngờ. Quan điểm của Quân khu thống nhất với các tỉnh và thành phố là chuẩn bị phương án cao hơn một bước, tập trung vào việc di dời nhân dân đến nơi an toàn. Thứ hai là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho mọi tình huống. Thứ ba là chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có các sự cố, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Đến sáng 28-9, các lực lượng đã kêu gọi hơn 23.000 phương tiện phương tiện/75.000 lao động vào các khu neo đậu để tránh trú bão.

Quân khu 4 cũng đã chỉ đạo chuẩn bị 116.940 bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng hơn 213 phương tiện các loại, túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền.

DUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI - HỒ VIỆT - VĂN THẮNG