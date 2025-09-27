Tây Ninh, Đồng Tháp tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 27-9, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, sở đang phối hợp các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng các chính sách, pháp luật, chương trình liên quan việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tỉnh Tây Ninh đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo đó, sở sẽ điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện năm 2025 (đào tạo đưa 2.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài), chuyển giao về cho 96 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong năm 2024 và quý 1-2025, tỉnh Long An (trước đây) đã đưa 1.346 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, thị trường Nhật Bản là 877 người, thị trường Đài Loan 168 người... Lũy kế từ năm 2020 đến nay, tỉnh Long An (trước đây) đã đưa 2.957 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

*Tại Đồng Tháp, từ ngày 1-10-2021 đến nay, toàn tỉnh có trên 10.900 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Các lao động sau 3 năm hết hạn hợp đồng trở về nước có thể tích lũy được số vốn từ 600 triệu đồng trở lên.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, cần ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ tỉnh với các tổ chức có liên quan về cung ứng lao động. Đồng thời, chính quyền địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình làm việc, đời sống của người lao động đang làm việc ở nước ngoài sau sáp nhập tỉnh và có chính sách hỗ trợ định kỳ để mang lại chất lượng tốt nhất cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phát huy vai trò đầu mối thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ, thị trường lao động nước ngoài và cung ứng lao động làm việc ở nước ngoài theo quy định.

NGỌC PHÚC