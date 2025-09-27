Đà Nẵng mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở đất

Chiều 27-9, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết thành lập Ban Chỉ huy tiền phương TP Đà Nẵng ứng phó bão số 10 và mưa lớn do bão gây ra.
Theo đó, Ban Chỉ huy gồm Trưởng Ban là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Các Phó trưởng ban gồm: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở NN-MT và giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Ban Chỉ huy Tiền phương TP Đà Nẵng đặt tại Hội trường số 1 - Tầng 2, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Thời gian làm việc từ ngày 16 giờ 30 phút ngày 27-9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ghi nhận, tại TP Đà Nẵng từ trưa đến chiều ngày 27-9 có mưa vừa. Các đoạn đường như Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), Bắc Sơn (phường An Khê), Quang Trung (phường Hải Châu), Trần Cao Vân (phường Thanh Khê)… ngập sâu, nhiều phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.
Đặc biệt, tại khu vực giao giữa đường Tôn Đức Thắng và Bắc Sơn, nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, giao thông ùn tắc kéo dài.
Riêng trên đường Bắc Sơn, do mực nước dâng cao, người dân phải căng dây cảnh báo, hạn chế người và xe di chuyển qua lại.
Chiều cùng ngày, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, chính quyền đã huy động người dân khơi thông các nắp thu gom thoát nước, lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp đất đá sạt lở và cây gỗ tràn ra đường, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.
Song song đó, các trường học trên địa bàn triển khai phương án phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất.
Cùng ngày, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan từ 13 giờ ngày 27-9 đến khi có thông báo mới.
Do ảnh hưởng bão, khu vực xuất hiện mưa to kèm dông sét, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách. Ban quản lý khuyến cáo hạn chế di chuyển lên bán đảo, vùng đồi núi, ven biển; đồng thời bố trí đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp thông tin trong thời gian tạm dừng hoạt động.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như chìm trong biển nước, một số khu vực thuộc địa bàn phường Hòa Khánh bị ngập sâu, người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Ghi nhận tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), nước bủa vây toàn bộ khu dân cư tổ 36 và 37. Do nằm ở khu vực trũng, thấp nên chỉ sau vài giờ mưa lớn, nước đã tràn vào tận hiên nhà các hộ dân.
Một số người dân cho biết, từ tối 26-9, thấy mưa lớn nên nhiều gia đình đã chủ động di dời tài sản, kê cao đồ đạc để đảm bảo an toàn.