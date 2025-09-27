Đà Nẵng mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở đất

Chiều 27-9, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng, đồng thời làm phát sinh tình trạng sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Lực lượng chức năng xử lý đoạn đường sạt lở. Nguồn: BÙI HỒNG TRUNG

Chiều 27-9, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết thành lập Ban Chỉ huy tiền phương TP Đà Nẵng ứng phó bão số 10 và mưa lớn do bão gây ra.

Theo đó, Ban Chỉ huy gồm Trưởng Ban là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Các Phó trưởng ban gồm: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở NN-MT và giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Tiền phương TP Đà Nẵng đặt tại Hội trường số 1 - Tầng 2, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Thời gian làm việc từ ngày 16 giờ 30 phút ngày 27-9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ghi nhận, tại TP Đà Nẵng từ trưa đến chiều ngày 27-9 có mưa vừa. Các đoạn đường như Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), Bắc Sơn (phường An Khê), Quang Trung (phường Hải Châu), Trần Cao Vân (phường Thanh Khê)… ngập sâu, nhiều phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: THIÊN VŨ

Nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: THIÊN VŨ

Mực nước ngập gần nửa bánh xe. Ảnh: THIÊN VŨ

Đặc biệt, tại khu vực giao giữa đường Tôn Đức Thắng và Bắc Sơn, nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, giao thông ùn tắc kéo dài.

Riêng trên đường Bắc Sơn, do mực nước dâng cao, người dân phải căng dây cảnh báo, hạn chế người và xe di chuyển qua lại.

Nhiều hộ dân đã dùng tấm la phông che chắn, ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: THIÊN VŨ

Ngập lụt chiều nay ở đường Quang Trung (phường Hải Châu). Ảnh: THIÊN VŨ

Ngập lụt chiều nay ở đường Quang Trung (phường Hải Châu). Ảnh: THIÊN VŨ

Căng dây cảnh báo hạn chế người và xe tại đường Bắc Sơn (phường An Khê). Ảnh: THIÊN VŨ

Chiều cùng ngày, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, chính quyền đã huy động người dân khơi thông các nắp thu gom thoát nước, lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp đất đá sạt lở và cây gỗ tràn ra đường, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Song song đó, các trường học trên địa bàn triển khai phương án phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất.

Lực lượng chức năng khơi thông các nắp cống tại xã Hòa Vang. Ảnh: LÊ PHÚ NGUYỆN

Mưa lớn gây ngập lụt tại xã Hòa Vang. Ảnh: LÊ PHÚ NGUYỆN

Các trường học tại xã Hòa Vang triển khai phòng chống bão. Ảnh: LÊ PHÚ NGUYỆN

Lực lượng chức năng xử lý đất đá sạt lở, cây gỗ tràn ra đường. Ảnh: LÊ PHÚ NGUYỆN

Sạt lở tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Ảnh: LÊ PHÚ NGUYỆN

Lực lượng chức năng xử lý đoạn đường sạt lở. Ảnh: BÙI HỒNG TRUNG

Ảnh: BÙI HỒNG TRUNG

Ảnh: BÙI HỒNG TRUNG

Ảnh: BÙI HỒNG TRUNG

Lực lượng chức năng xử lý đoạn đường sạt lở. Ảnh: BÙI HỒNG TRUNG

Cùng ngày, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan từ 13 giờ ngày 27-9 đến khi có thông báo mới.

Do ảnh hưởng bão, khu vực xuất hiện mưa to kèm dông sét, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách. Ban quản lý khuyến cáo hạn chế di chuyển lên bán đảo, vùng đồi núi, ven biển; đồng thời bố trí đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp thông tin trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng bị ngập nặng

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như chìm trong biển nước, một số khu vực thuộc địa bàn phường Hòa Khánh bị ngập sâu, người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân ở khu vực bị ngập

Ghi nhận tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), nước bủa vây toàn bộ khu dân cư tổ 36 và 37. Do nằm ở khu vực trũng, thấp nên chỉ sau vài giờ mưa lớn, nước đã tràn vào tận hiên nhà các hộ dân.

Một số người dân cho biết, từ tối 26-9, thấy mưa lớn nên nhiều gia đình đã chủ động di dời tài sản, kê cao đồ đạc để đảm bảo an toàn.

Nhiều khu vực nước chảy xiết, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển

Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực đường Mẹ Suốt như biến thành sông

Một số tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng ngập cục bộ do mưa lớn, người dân di chuyển khó khăn

XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA