Bão số 10 đi dọc biển Đà Nẵng: mưa lớn, cây đổ chèn ô tô, 6 người thoát hiểm

Sáng 28-9, một cây lớn đổ tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương (TP Đà Nẵng) đè lên ô tô, 6 người bị mắc kẹt đã được lực lượng PCCC cứu an toàn.

Cây đổ chắn đường, 6 người kẹt trong ô tô được cứu. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Vào lúc 6 giờ 55 ngày 28-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 3 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin từ Trung tâm TTCH – Công an TP Đà Nẵng về sự cố một cây lớn đổ, đè lên ô tô tại ngã tư đường Phan Hành Sơn – An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Xe ô tô do anh Nguyễn Thế Q. (SN 1995, trú tại Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển.

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Nguồn: Công an TP Đà Nẵng

Tại đây, lực lượng phát hiện có người bị nạn trong xe, lập tức dùng máy cưa cắt cành cây, đưa 6 người bị nạn ra ngoài an toàn. Sau đó, đơn vị dọn dẹp hiện trường, trả lại mặt đường thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.

Đến 7 giờ 35 phút cùng ngày, công tác cứu nạn kết thúc, lực lượng và phương tiện trở về trực sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 60–80mm chỉ trong vài giờ.

Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 27 đến 5 giờ ngày 28-9), Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được: Hòa Xuân 65,6mm, Chi cục Thủy lợi 62,8mm, Cầu Vĩnh Điện 80,2mm, Hội An 73,6mm, Văn phòng thường trực 81,8mm, Kỳ Phú 63mm… Nước trên các sông đang lên, nhiều nơi đạt mức báo động 1.

Nước sông dâng nhanh, một số tuyến đường và khu vực trũng thấp đã ngập sâu từ 0,1–0,3m, có điểm 0,5m, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, hồi 7 giờ sáng 28-9, tâm bão số 10 ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc; 109,5 độ kinh Đông, cách Huế 170km về phía Đông.

Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30km/giờ.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển gần gấp đôi trung bình, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong ngày 28-9, tại Đà Nẵng dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80–180mm, có nơi trên 250mm; gió trên đất liền ven biển mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8.

Sáng 28-9, trung tâm TP Đà Nẵng mưa từng cơn. Ảnh: THIÊN VŨ

Trên biển, vùng gần tâm bão gió có thể đạt cấp 10–13, giật cấp 16, sóng cao 5–7m, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè và các hoạt động ven bờ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian gió mạnh, mưa lớn; chủ động phòng ngừa ngập úng, sạt lở; tàu thuyền tuyệt đối không hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, bà Lê Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, tình hình vận hành hồ thủy điện tính đến 7 giờ ngày 28-9, mực nước các hồ tăng nhẹ nhưng vận hành dưới mực nước đón lũ.

XUÂN QUỲNH