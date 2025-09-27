Người dân phường Phú Nhuận được khám bệnh, nhận quà, ăn bữa cơm đoàn kết nghĩa tình

Chương trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội phường Phú Nhuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh tặng quà cho các hộ khó khăn

Tại ngày hội diễn ra hàng loạt hoạt động, chương trình ý nghĩa, như: tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn; trao tặng quà, phương tiện sinh kế, BHYT cho hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, con em công nhân, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận cũng trao tặng kinh phí sửa chữa nhà đồng đội, tặng xe đạp làm phương tiện đi học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình”; gian hàng “Áo dài yêu thương", gian hàng gạo Kim Sáng... chăm lo người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý trao phương tiện sinh kế đến người dân

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh, những công trình được khởi động, từng phần quà được trao, những gian hàng được mở ra… tất cả đều thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức, đơn vị đối với đời sống người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý chia sẻ thêm, ngày hội là điểm nhấn sinh động, minh chứng cho phương châm “lấy dân làm gốc” và đặc trưng “nghĩa tình, nhân ái” của người dân phường Phú Nhuận - một địa phương giàu truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn sẻ chia và cùng nhau tiến bước.

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi tại ngày hội

Trao phương tiện đi học cho học sinh khó khăn

Đồng chí Trần Thị Mai Lý kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Dịp này, phường Phú Nhuận giới thiệu công trình số hóa các di tích lịch sử qua mã QR với chủ đề "Một thoáng Phú Nhuận - Dấu ấn và tương lai".

Người dân phường Phú Nhuận cùng ăn “Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình”

Người dân mua hàng tại gian hàng gạo Kim Sáng

Tại ngày hội, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường Phú Nhuận phát động đăng ký công trình dân vận khéo và hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa”. Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân, khu dân cư, đoàn thể đăng ký ít nhất một công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có tính lan tỏa. Đồng thời, tích cực tham gia trồng hoa, chăm sóc, bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo nên những tuyến đường, góc phố, khu dân cư “nở hoa”.

THÁI PHƯƠNG