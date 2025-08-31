Y tế - Sức khỏe

Nhiều trường hợp phải cấp cứu khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

SGGPO

Trước tình trạng nhiều người phải cấp cứu khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, tuyệt đối tránh chen lấn, xô đẩy trong lễ Quốc khánh 2-9.

Trước tình hình trên, ngày 31-8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị người dân khi tham dự lễ diễu binh, diễu hành cần chủ động bảo vệ sức khỏe và tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Cụ thể, người dân nên sắp xếp thời gian tham dự hợp lý, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước; mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và các vật dụng gọn nhẹ chống nắng, mưa. Trong khi theo dõi, cần tránh chen lấn, xô đẩy, không phấn khích quá mức, không gào thét hoặc tranh cãi..

Người dân khi đi xem diễu binh, diễu hành A80 cần xác định vị trí của các lều y tế lưu động. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Người dân được khuyến cáo cài đặt ứng dụng A80 hoặc quan sát, xác định các điểm trực y tế gần nhất để có thể được hỗ trợ khi cần. Trong tình huống khẩn cấp, phải bình tĩnh, nghe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều và nhanh chóng quan sát lối thoát hiểm.

Trường hợp bị cuốn vào đám đông, cần giữ tay trước ngực để tránh ngạt, bước ngắn theo nhịp chuyển động, không dừng lại giữa dòng người. Nếu bị ngã, phải che chắn bảo vệ đầu, gập người bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Các bác sĩ trực tại sự kiện A80 đang thăm khám, chăm sóc 1 trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe

Trung tâm Điều hành y tế A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo đảm an toàn y tế cho người dân trong những ngày cao điểm lễ hội.

