Nhiều tuyến tỉnh lộ ở Huế ngập sâu cục bộ gần 1m

Hiện lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông qua những đoạn đường ngập sâu vì mưa lớn.

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu hỗ trợ mì tôm người dân vùng ngập lụt

>>> Video: Nhiều vùng thấp trũng ở phường Hóa Châu, TP Huế bị ngập lụt, chia cắt kéo dài.

Sáng 26-10, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế cho biết, mưa lớn từ đêm qua kéo dài đến sáng nay tiếp tục gây ngập lụt cục bộ và sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Trong đó, quốc lộ 49B đi qua địa phận các phường: Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ bị ngập lụt hàng chục điểm, sâu từ 0,1-0,3m. Hiện lực lượng chức năng dựng rào chắn cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng sử đất đá và bạt để khắc phục tạm thời vị trí sạt lở trên quốc lộ 49

Còn trên quốc lộ 49 tại Km47+270, Km50+500, Km74+600, Km61-Km75+100-Km76 (đèo Tà Lương) bị sạt sạt lở ta luy âm, xe cộ chỉ lưu thông 1 vệt.

Các tỉnh lộ 4, 8C, 8A nhiều đoạn ngập sâu trong lũ gần 1m.

Đường tỉnh 10A từ km19+550 phát sinh nhiều ổ gà rải rác 200m2. Km3+800-Km5+500 bèo rác tràn mặt đường.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu hỗ trợ mì tôm cho người dân vùng ngập lụt

Sáng cùng ngày, nhiều vùng thấp trũng ở phường Hóa Châu và xã Quảng Điền, TP Huế tiếp tục bị ngập sâu vì mưa lớn. Người dân phải sử dụng thuyền đi lại trên đường ngập lụt để đi mua sắm lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.

VĂN THẮNG