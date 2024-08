Nhiều ưu đãi cho khách mua bánh trung thu sớm

Đa dạng sản phẩm, phân khúc giá

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu 2024 nhưng tại nhiều cửa hàng, sạp bánh trên địa bàn TPHCM đã mở bán sớm nhằm phục vụ người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các thương hiệu tham gia thị trường năm nay vẫn là những tên tuổi quen thuộc với người tiêu dùng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Đồng Khánh, Bibica, Orion, Kido... Các thương hiệu này đưa ra nhiều dòng bánh từ bình dân đến cao cấp nhằm đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng. So với năm ngoái, giá bánh các thương hiệu gần như không thay đổi, chẳng hạn Kinh Đô giới thiệu các dòng bánh đa dạng, chay và thập cẩm để khách hàng lựa chọn, dao động từ 55.000-85.000 đồng/cái. Orion tập trung phân khúc giá bình dân từ 60.000-77.000 đồng/cái và đa dạng về mẫu mã, hương vị. Trong khi Bibica ra mắt dòng bánh trái cây với 10 loại vị khác nhau, từ dâu tây Đà Lạt, vỏ bưởi Diễn, hồng Đà Lạt…

Đáng chú ý, bên cạnh các doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh trung thu, một số hệ thống bán lẻ cũng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng này của nhà cung cấp lẫn dòng bánh mang hàng nhãn riêng của siêu thị với giá bình dân. Điển hình là nhà bán lẻ Saigon Co.op với hệ thống các siêu thị gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã tích cực tham gia “sân chơi” trung thu. Cụ thể, nhà bán lẻ này đang phân phối bánh trung thu của một số thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Minh… Không chỉ vậy, Saigon Co.op còn có dòng bánh tươi mang nhãn hàng của siêu thị với hạn sử dụng 10 ngày và đang được bán tại một số siêu thị Co.opmart, Co.opXtra.

Ưu đãi cho khách đặt sớm

Không chỉ kinh doanh đa dạng các dòng bánh, nhà bán lẻ Saigon Co.op còn dành nhiều ưu đãi cho khách mua bánh trung thu và lồng đèn trong thời gian từ 15-8 đến hết ngày 23-9. Cụ thể, bánh trung thu tươi loại 225g giá 75.000 đồng/cái giảm còn 59.900 đồng/cái; bánh trung thu tươi không trứng 225g giá 68.900 đồng/cái còn 54.900 đồng/cái; bánh tươi thập cẩm 2 trứng giá 79.000 đồng/cái còn 63.200 đồng/cái; bánh tươi thập cẩm 1 trứng giá 72.500 đồng/cái còn 57.900 đồng/cái; bánh khoai môn trứng muối chà bông giá 69.900 đồng/cái còn 55.900 đồng/cái; bánh đậu xanh sầu riêng 1 trứng giá 59.900 đồng/cái còn 47.800 đồng/cái…

Đối với dòng bánh của các thương hiệu Hữu Nghị, Bảo Minh cũng được ưu đãi mạnh. Theo đó, hộp Thanh Nguyệt Bình An của thương hiệu Hữu Nghị (loại 150g) giá chỉ 432.000 đồng/hộp; hộp Momiji Tam Quý của Hữu Nghị (loại 80g) có giá 321.000 đồng/hộp… Không chỉ giảm giá cho bánh trung thu, Saigon Co.op còn giảm giá cho khách mua lồng đèn từ nay đến hết ngày 17-9. Giá một số sản phẩm đang được giảm phải kể tới như: lồng đèn 5 mảnh giảm từ 60.000 đồng/chiếc còn 39.000 đồng/cái; lồng đèn 2 mảnh giá 47.500 đồng/cái còn 31.000 đồng/cái; lồng đèn có nhạc giá 124.000 đồng/cái còn 63.000 đồng/cái…

Theo Saigon Co.op, khách hàng quan tâm mua sắm có thể mua trực tiếp tại các siêu thị hoặc cửa hàng Co.op Food. Ngoài ra, các điểm bán này còn hỗ trợ đặt hàng qua điện thoại và các ứng dụng website Cooponline là https://cooponline.vn hoặc qua nền tảng mạng xã hội Zalopay có địa chỉ https://social.zalopay.vn/oa-sales-channel/store/1400. Nhà bán lẻ này còn liên kết bán hàng trên nền tảng Grab tại địa chỉ https://grb.to/GrabMartCoopFood và ShopeeFood với địa chỉ https://www.now.vn/thuong-hieu/co-op-food... Đặc biệt, khách hàng mua số lượng lớn sẽ được giảm giá nhiều hơn, đồng thời được tích điểm vào thẻ thành viên. Trong đó, với hóa đơn từ 2-4 triệu đồng sẽ giảm 5%; từ 4-10 triệu đồng giảm 7%; từ 10-20 triệu đồng giảm 10%; từ 20-70 triệu đồng giảm 13% và từ 70 triệu đồng trở lên giảm 16%.

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Theo Cục An toàn thực phẩm, Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ. Trước tình hình đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM… phối hợp với sở ngành liên quan triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh bánh trung thu. Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm theo các tiêu chí như: thông tin trên bao bì sản phẩm phải có tên, địa chỉ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; có ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, bảo quản… Người tiêu dùng tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách, sản phẩm bị biến dạng, không có nhãn mác…