Nhịp sống thể thao giữa lòng thành phố

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM từ lâu đã trở thành điểm hội tụ của sức sống cộng đồng, đặc biệt với người dân khu vực phường Phú Thọ và vùng lân cận. Không chỉ là nơi đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, trung tâm còn mở ra một không gian vận động hiện đại, thân thiện cho mọi người dân.

Chăm chút cho sức khỏe

Vào mỗi buổi chiều tối, không khí tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM lại rộn ràng. Từ nhóm người tập bóng đá hào hứng trên sân cỏ, đến góc sân khác nhộn nhịp tiếng cười và tiếng nhạc của các lớp aerobic ngoài trời, ở phòng yoga sáng đèn trong sự tập trung của người tập...

Người dân được hướng dẫn tập môn teqball tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (ẢNH: NGUYỄN ANH)

Từ người trẻ đến người lớn tuổi, ai cũng tìm được cho mình một môn thể thao phù hợp với bản thân, đảm bảo với thể trạng sức khỏe.

Tại phòng tập yoga, chị Lê Ngọc Hà (ngụ phường Diên Hồng) chia sẻ: “Yoga giúp tôi giảm đau nhức do công việc văn phòng, lấy lại sự dẻo dai và nguồn năng lượng tích cực sau mỗi ngày dài. Sự hướng dẫn tận tình, đúng chuẩn của các huấn luyện viên tại trung tâm đã giúp tôi duy trì được sức khỏe và vóc dáng như mong muốn, đồng thời giải tỏa căng thẳng hiệu quả”.

Theo giới thiệu của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa, trung tâm sở hữu hệ thống sân bãi rộng rãi, sạch sẽ, an toàn, cùng hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn thi đấu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Cơ sở vật chất được phân chia khoa học theo từng môn, thuận tiện cho việc tập luyện và tổ chức sự kiện thể thao. Vị trí nằm ngay trung tâm phường Phú Thọ cũng khiến nơi đây trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên và giới văn phòng muốn rèn luyện sau giờ học, giờ làm.

Cơ hội cho mọi người

Không dừng ở việc cung cấp dịch vụ, chuỗi chương trình hướng dẫn tập luyện thể thao miễn phí cho người dân được trung tâm tổ chức nhiều đợt trong năm đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng, đúng với mục tiêu “cho mọi người, vì mọi người”.

Người dân được chuyên gia, huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn từ kỹ thuật cơ bản đến chiến thuật, được tìm hiểu luật thi đấu và lịch sử hình thành môn thể thao.

Theo ông Lý Đại Nghĩa, đây là nỗ lực nhằm mở rộng không gian thể thao công cộng, tạo cơ hội cho tất cả mọi người (không phân biệt độ tuổi hay điều kiện kinh tế) được tiếp cận hoạt động vận động lành mạnh.

Ở lớp hướng dẫn pickleball miễn phí cho người dân, chị Nguyễn Thị Bích Huyền (ngụ phường Phú Thọ) giải thích lý do tham gia: “Tôi chọn môn này vì nó gần giống với cầu lông, bóng bàn mà tôi từng chơi. Có cơ hội là tôi tham gia ngay, cũng như rủ con trai cùng đi tập luyện. Mẹ con cùng nhau tham gia thể thao sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm gắn kết”.

Một điểm nổi bật khác của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM là hệ thống hướng dẫn, hỗ trợ y tế được bố trí xuyên suốt các khu vực sân bãi. Bảng chỉ dẫn xử lý tình huống khẩn cấp như sốc nhiệt, chấn thương nhẹ hay mất nước được đặt ở vị trí dễ quan sát, kèm theo tủ thuốc sử dụng khi cần thiết.

Những trang bị này thể hiện sự quan tâm của trung tâm đối với sức khỏe người tập, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một cơ sở thể thao hiện đại, đạt chuẩn quốc gia.

Đối với nhiều người dân, mỗi buổi tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM không chỉ là hành trình rèn luyện sức khỏe, mà còn là khoảnh khắc tái tạo tinh thần, lan tỏa năng lượng sống tích cực. Đây là minh chứng rõ ràng cho một lối sống khỏe mạnh đang được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ.

NGUYỄN ANH