Pháp luật

An ninh - trật tự

Nhóm học sinh lớp 8 đánh bạn nhập viện

SGGPO

Sáng 30-3, UBND xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Trường THCS Hàm Chính đã có báo cáo về vụ một nhóm học sinh đánh bạn cùng lớp khiến nạn nhân phải nhập viện theo dõi.

VIDEO: Nhóm học sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đánh bạn. (Nguồn: MXH)

Theo báo cáo, khoảng 12 giờ 30 ngày 27-3, trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ tại phòng học lớp 8.6, một nhóm học sinh lớp 8 xảy ra xô xát và có hành vi đánh một học sinh cùng lớp. Đến tối 28-3, đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm học sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đánh bạn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc, xác minh. Qua đó, xác định có 5 học sinh tham gia, gồm 4 em lớp 8.6 và 1 em lớp 8.2. Học sinh bị đánh là em N.H.P., lớp 8.6.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, dẫn đến xô xát và bạo lực.

Em P. đang được theo dõi tại bệnh viện

Sau khi bị đánh, em P. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương phần mềm, đã chụp CT và hiện đang tiếp tục được theo dõi. Tinh thần của học sinh đã ổn định.

Hiện Công an xã Hàm Liêm đang tiếp tục phối hợp với Trường THCS Hàm Chính làm rõ vụ việc.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng Hàm Liêm Học sinh Đánh nhau Nhập viện Làm rõ Bạo lực bạo lực học đường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn