Nhóm người sản xuất sữa giả gửi lời xin lỗi khách hàng

Sáng 8-1, sau khi bị Viện kiểm sát đề nghị phạt 25-28 năm tù cho các hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) gửi lời xin lỗi khách hàng.

Trong kết luận điều tra và cáo trạng trước đó xác định sản phẩm sữa của Hoàng Quang Thịnh là giả, song trong sữa không có chất cấm, chất độc hại. Bị cáo cho biết, điều này làm mình cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Các bị cáo tại phiên tòa

Nhắc lại sản phẩm sữa của công ty mình sản xuất, người thân đều sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, bị cáo Thịnh cho biết, điều đó cho thấy mình không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo. Thịnh cũng thừa nhận, do công ty phát triển nhanh nên không thể học nhanh các lĩnh vực trong quản lý, từ đó phải giao cho những người khác quản lý, chính vì vậy không thể kiểm soát hết được.

Song, với vai trò người đứng đầu, Thịnh thấy mình có nhiều trách nhiệm trong vụ việc và mong tòa xem xét cho cá nhân và các thành viên của Công ty Z Holding.

Nói lời sau cùng, Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding Nguyễn Văn Minh bày tỏ: “Bị cáo không cố tình, chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho riêng mình. Bị cáo mong hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội để sớm trở lại xã hội làm những điều có ích”.

Đồng cấp với bị cáo Nguyễn Văn Minh, bị cáo Lê Khắc Minh nói: “Trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty Z Holding đang ngồi đây, vì bị cáo mà đã bị ảnh hưởng. Bị cáo cũng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là những cá nhân chỉ được hưởng lương, không được hưởng lợi trong vụ án”.

Trước đó, bào chữa cho nhóm cựu lãnh đạo Công ty Z Holding, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, đối với 38 sản phẩm sữa của Công ty Z Holding đều không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…). Luật sư Thanh cho rằng, nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả thì đúng, nhưng về mặt bản chất liệu có phù hợp hay không, khi đây chỉ là hàng kém chất lượng, một số ít chỉ tiêu không đạt được chất lượng như công bố.

Trong khi đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, theo đại diện Viện kiểm sát, tại Nghị định 98 của Chính phủ, đã cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30% (tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả). Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng, phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 14-1.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh cùng cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có. Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.600 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả (trong đó có các sản phẩm là sữa), doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG