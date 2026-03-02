Nhu cầu lao động tăng mạnh đầu năm

Sau Tết Bính Ngọ 2026, thị trường lao động tại nhiều địa phương trên cả nước nhanh chóng sôi động trở lại. Sự gia tăng đơn hàng cùng việc doanh nghiệp chủ động triển khai sớm các kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh, không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến mà cả du lịch, dịch vụ.

Doanh nghiệp “chạy đà”

Khoảng 1 tuần qua, không khí tuyển dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành đã “nóng” lên rõ rệt. Tại Tây Ninh, các doanh nghiệp dự kiến cần khoảng 40.000 lao động trong quý 1-2026. Đại diện Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (xã Long Cang, Tây Ninh) cho biết, nhu cầu tuyển bổ sung khoảng 300 lao động có tay nghề, tác phong công nghiệp để đáp ứng các đơn hàng mới. Tại ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp sản xuất ghi nhận mức tăng đơn hàng từ 10% - 20% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Duy Khương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất công nghiệp Lefaso Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, doanh nghiệp dự kiến tuyển hơn 500 lao động trong năm 2026 nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động trong một số ngành đặc thù vẫn gặp khó khăn. Ông Võ Văn Phục, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (Vina Cleanfood, TP Cần Thơ) cho biết, dù doanh nghiệp có chính sách lương, thưởng tương đối tốt so với mặt bằng chung, việc tuyển bổ sung lao động sau tết vẫn không dễ dàng. Nguyên nhân chủ yếu do xu hướng dịch chuyển lao động từ ĐBSCL lên khu vực Đông Nam bộ đã diễn ra nhiều năm, trong khi một bộ phận lao động tại chỗ không còn mặn mà với công việc nhà máy.

Du lịch "khát" nhân lực chất lượng cao

Song song với lĩnh vực sản xuất, ngành du lịch - dịch vụ cũng chứng kiến nhu cầu nhân lực tăng nhanh ngay từ đầu năm. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phú Quốc thường xuyên đón lượng lớn khách quốc tế trong dịp trước, trong và sau tết. Do đó, cần lượng lớn lao động trong các lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển và các dịch vụ phụ trợ. Phú Quốc không chỉ cần lao động phổ thông mà đặc biệt thiếu nguồn nhân lực có khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp quốc tế và hiểu biết về văn hóa đa quốc gia.

Trước nhu cầu tuyển dụng tăng cao, vai trò điều tiết, kết nối của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ. Theo ông Trần Văn Tiếng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh, địa phương đã đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo hướng thực chất, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cũng cho biết, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để cung cấp thông tin tuyển dụng kịp thời cho người lao động. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ Nguyễn Văn Toàn cho biết, trung tâm đã tổ chức khoảng 30 phiên giao dịch việc làm tại các xã, phường trên địa bàn. Những hoạt động này đã góp phần tạo cầu nối tin cậy giữa người lao động và doanh nghiệp, từng bước giải quyết bài toán cung-cầu lao động tại chỗ.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại KCN Amata (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) cho thấy, có rất nhiều doanh nghiệp treo bảng thông báo tuyển nhân viên “gấp” ở các lĩnh vực giày da, may mặc, chế biến thủy hải sản, kho vận… với mức lương từ 7,5- 12 triệu đồng, tùy từng vị trí. Trong đó, Công ty TNHH Giày dép JANDS thông báo do nhu cầu mở rộng kinh doanh, công ty tuyển bổ sung 500 lao động phổ thông với mức lương thỏa thuận kèm theo nhiều quyền lợi hỗ trợ. Còn đại diện Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (Cụm công nghiệp Phú Cường, xã Thống Nhất) cho hay, năm 2026, khách đặt hàng tăng thêm khoảng 20%-30% nên doanh nghiệp cần tuyển khoảng 1.000 lao động để đưa vào hoạt động một nhà máy mới… Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, trong năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu tuyển dụng khoảng 173.000 lao động, tăng gần 20% so với năm 2025. Trong đó, KCN Nhơn Trạch III dẫn đầu với nhu cầu tuyển gần 14.000 lao động; tiếp đến là KCN Long Khánh hơn 10.000 lao động; KCN Amata hơn 6.000 người.

