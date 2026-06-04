Tiêu dùng thông minh

Nhu cầu nhân lực ngành bán lẻ tiếp tục tăng

SGGP

Mới đây, hệ thống Co.opXtra thông báo tuyển dụng nhiều vị trí như quản trị ngành hàng, bán hàng, thu ngân, marketing, dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin, đầu bếp, phụ kho và bảo vệ.

Ngành bán lẻ hiện đại mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
Ngành bán lẻ hiện đại mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành bán lẻ hiện đại đang duy trì đà tăng trưởng và liên tục mở rộng điểm bán. Không chỉ Co.opXtra, trước đó, hệ thống cửa hàng bách hóa hiện đại Co.opSmile cũng triển khai nhiều đợt tuyển dụng số lượng lớn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển mạng lưới tại TPHCM và các địa phương lân cận.

Theo các chuyên gia nhân sự, bán lẻ hiện đại đang trở thành một trong những lĩnh vực tạo việc làm ổn định cho lao động phổ thông lẫn nhân sự có chuyên môn. Bên cạnh các vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng, nhu cầu tuyển dụng ngày càng mở rộng sang các mảng quản trị ngành hàng, tiếp thị, công nghệ và vận hành chuỗi cung ứng.

Việc các nhà bán lẻ liên tục tuyển dụng cũng được xem là tín hiệu cho thấy niềm tin vào sức mua thị trường và kế hoạch mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Với người lao động, đây là cơ hội tiếp cận môi trường làm việc bài bản, có lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến hơn so với nhiều mô hình bán lẻ truyền thống.

PHƯƠNG LAN

Từ khóa

Co.opXtra Cửa hàng bách hóa Tuyển dụng Bán lẻ Sức mua Thăng tiến Tiếp thị Nhân sự Lân cận Nguồn nhân lực TDTM

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