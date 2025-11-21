TPHCM tập trung tổng lực cứu trợ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai

Trên tinh thần hỗ trợ phải nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất, TPHCM tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Chiều 21-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì cuộc làm việc khẩn với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cơ quan báo chí, để rà soát công tác chuẩn bị phục vụ đoàn công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cơ quan báo chí đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cứu nạn - cứu hộ, huy động nguồn lực để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc họp khẩn với các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị công tác cứu trợ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trong đó, giao một số tỉnh thành thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ.

Cụ thể, giao TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo công tác chuẩn bị cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định tinh thần hỗ trợ phải nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Theo đó, việc cứu trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, đồng chí lưu ý các nhiệm vụ cứu nạn - cứu hộ, khắc phục giao thông bị chia cắt, sửa chữa khẩn cấp cầu đường, trường học, trạm y tế. Đồng thời hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm cần thiết, quần áo và thuốc men.

Đại diện Công an TPHCM báo cáo công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phải khẩn trương, chủ động và hiệp đồng phối hợp chặt chẽ để cử lực lượng có kinh nghiệm, có chuyên môn tham gia hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. TPHCM cũng sẽ đưa đoàn y, bác sĩ đến địa phương để chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thống nhất đầu mối phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, trẻ em sớm được trở lại trường học…

TPHCM tập trung tổng lực cứu trợ, hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện: VĂN MINH

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần chủ động, khẩn trương, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”. Ngay sau cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc di chuyển ngay ra tỉnh Khánh Hòa để chuẩn bị cho công tác cứu trợ.

Theo kế hoạch, sáng 22-11, đoàn công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ do đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16-11 đến ngày 20-11 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc-Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 21-11, mưa lũ, ngập lụt và sạt lở ở Trung bộ đã làm 54 người chết và mất tích (tăng 4 người so với báo cáo chiều tối 20-11).

VĂN MINH