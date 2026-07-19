Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại vùng mưa lũ miền núi Bắc bộ

Bộ Công an đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cùng 210 lượt phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh mưa lũ miền núi Bắc bộ.

Lũ ống để lại rác, củi và bùn đất chất đống tại khu vực Đội 11 (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu). Ảnh: CỔNG THÔNG TIN XÃ MƯỜNG THAN

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Công an đã huy động 1.086 lượt cán bộ, chiến sĩ; 1.049 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cùng 210 lượt phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Sơn La trong những ngày qua.

Công an tỉnh Lai Châu huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân trong các ngày 17 và 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu huy động 100% quân số hỗ trợ người dân sơ tán tránh lũ ngày 17 và 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu vận động người dân sơ tán tránh mưa lũ ngày 17 và 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Bữa trưa của cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ ở tỉnh Lai Châu, ngày 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới khoảng 10,3 triệu người dân tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Các đơn vị điện lực tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, ngày 18-7. Ảnh: ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo tổng hợp của các địa phương đến sáng 19-7, mưa lớn từ ngày 15 đến nay đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Riêng tại tỉnh Lai Châu, thiên tai làm 5 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Trong đó, có 4 nạn nhân thiệt mạng do lũ quét tại xã Mường Than và 1 trường hợp chưa rõ danh tính được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh.

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lai Châu tìm kiếm các nạn nhân, rà soát khu vực lũ quét Mường Than ngày 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Về thiệt hại khác, tổng hợp từ 4 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cho thấy, mưa lũ đã làm 21 căn nhà bị sập, 144 căn nhà hư hỏng, 275 hộ phải di dời khẩn cấp, gần 700ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị sạt lở, ách tắc; ước tính thiệt hại khoảng 255 tỷ đồng. Đến sáng 19-7, một số vị trí trên quốc lộ 32 (Lai Châu) và 18 vị trí trên tuyến ĐT109 (Sơn La) vẫn chưa thông xe.

Sáng 19-7, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cũng đã đến tỉnh Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày và đêm 19-7, khu vực vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 150mm, có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 19 đến 20-7, các sông ở khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ 2-4m, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi và ven sông, suối.

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